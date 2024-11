Komacu si pochvaluje vstup Bearmana do víkendu. O tom, že pojede, se rozespalý Brit dozvěděl v 6:30

Bearman měl původně Magnussena nahradit pro první trénink, rozstřel a sprint. V kvalifikaci by se Magnussen mohl do vozu vrátit. Haas ale v pátek večer potvrdil, že Bearman absolvuje celý víkend.

Pro britského mladíka je to už třetí záskok v letošní sezóně. Po tréninku řekl, že se o tom dozvěděl v 6:30 (brazilského času).

„Když jsem viděl (na mobilu, pozn. redakce) jeho jméno, nebyl jsem tak naštvaný. Kdyby to byla moje máma nebo něco podobného, neuvědomujíc si časový rozdíl, byl bych naštvaný trochu víc!“ řekl Bearman.

Bearman v rozstřelu postoupil do třetí části, kde mu ale smazali čas, a tak odstartuje z 10. místa.

„Upřímně řečeno, od prvního kola v tréninku jsem měl skvělý pocit. Ano, jsem rád, že jsem v SQ3 a konečně jsem se dostal do třetí fáze kvalifikace, ale v prvním sektoru jsem prostě udělal malou chybu, která mě připravila o spoustu času. Zbytek kola byl opravdu, opravdu dobrý, takže jsem trochu zklamaný.“

Komacu je nadšený

Šéf Haasu si druhý víkend Bearmana v roli závodního jezdce Haasu pochvaluje.

„Po kvalifikaci jsem s Kevinem mluvil,“ řekl Komacu pro formu1a.uno. „Stále zněl velmi, velmi drsně. A pak mi Kevin sám od sebe řekl, že i když se cítí lépe, nemá smysl, aby jel.

Napsal mi zprávu, aby mi to řekl. Řekl jsem mu: ‚Podívej, Kevine, to jsem ti chtěl říct. Takže v tomhle jsme naprosto zajedno.‘“

„Ollie měl minimální přípravu. Požádal jsem ho, aby přijel dříve, sedl si s inženýry, udělal program jízd, kontrolu sedačky, všechno. Nebyl v tom vůbec žádný problém.“

„Jezdí opravdu působivé. Úžasné. S Ferrari tady neabsolvoval žádný trénink na simulátoru, myslím, že Interlagos absolvoval už dávno, ale nic opravdu relevantního.“

„Pak vyjel do prvního tréninku, první měřené kolo, prostě jsem nemohl uvěřit tomu, co jsem viděl. Říkal jsem si, jak to dělá. Je prostě působivý pokaždé, když ho posadíme do auta a pracujeme spolu. Prostě wow, je to úžasné.“