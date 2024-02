Komacu řeší věci, které byly v Haasu dosud přehlíženy, tvrdí Magnussen

Probíhající zimní přestávka přinesla spoustu nečekaných oznámení. Jedním z nich byl i konec dlouholetého šéfa Haasu Guenthera Steinera ve funkci, ve kterého ho nahradil japonský inženýr Ajao Komacu.

Na předsezonním setkání s novináři nyní změnu v čele stáje okomentoval pilot amerického týmu Kevin Magnussen.

„Mám Guenthera rád, během našeho působení u Haasu jsem s ním měl skvělý vztah, ale stejně tak je vzrušující vidět nějakou změnu. Opravdovou změnu,” řekl Magnussen, kterého cituje agentura Reuters.

„Myslím, že je skvělé, že Ajao už nyní řeší některé věci, které byly přehlíženy. Například to, že vývoj našeho vozu během sezony nebyl dobrý... Rozhodně je to pro nás v Haasu velmi vzrušující doba,” nechal se slyšet dánský pilot, kterého čeká v barvách stáje Haas již sedmá sezona.

„Tým provedl určité změny v organizačních strukturách a někteří lidí byli povýšeni na klíčové pozice. Jsem optimistický v tom smyslu, že toho můžeme hodně udělat,” věří Magnussen.

Po funkci šéfa jsem neprahl, říká Komacu

Samotný Komacu uvedl, že se stal šéfem týmu spíše náhodou. Nebylo to podle něj tak, že by o tuto funkci stál, nebo že by se snažil být jako jeho předchůdce Steiner.

„Byl jsem opravdu šťastný, když jsem se mohl starat o auto,” řekl Komacu o svých začátcích v roli závodního inženýra.

„Není to tak, že bych se chtěl stát ředitelem a nahradit Guenthera. V žádném případě. Gene (Haas, majitel týmu, pozn. red.) se tak prostě rozhodl. Tým znám velmi dobře, mám spoustu nápadů a vím, že máme dobré lidi, tak proč bych to nezkusil...,” dodal Komacu.