Komacu: Gene Haas má právo považovat výsledky svého týmu za trapné

Americký tým Haas obsadil vloni v Poháru konstruktérů poslední desátou příčku, čímž zopakoval stejně nelichotivý výsledek z roku 2021.

Majitel stáje Gene Haas se nechal slyšet, že takové výsledky považuje za trapné a v kontextu toho rozhodl i o tom, že neprodlouží smlouvu dlouholetému šéfovi týmu Guentherovi Steninerovi, jehož místo následně zaujal Ajao Komacu.

Japonský inženýr se nyní, krátce po povýšení, nechal slyšet, že rozumí tomu, proč majitel amerického týmu pokládá poslední výsledky za nepřijatelné.

„Gene se v tuto chvíli chce dostat ze zadních pozic. Viděli jste a slyšeli, jak byl Gene nešťastný. Je to pochopitelné, vždyť kdo by byl šťastný, kdyby závodil na posledním místě? Je to trapné...,“ uvedl podle Autosportu Komacu.

„Myslím si, že je v konečném důsledku pozitivem, že je Gene nespokojený s tím, kde jsme. Pokud by si lidé v týmu říkali: 'Dobře, jsme poslední a nejsme si jistí, kam jedeme, zatímco Gene nic neříká'...Pak by mohli nabýt dojmu, že je Gene šťastný a že se spokojí s pouhou účastí...Tak to ale zjevně není. Ve skutečnosti je to pro všechny motivující. Je dobře, že to Gene myslí vážně a že chce tým zlepšit,“ prohlásil japonský inženýr.

„Je plný entuziasmu. Možná nemusí nutně rozumět detailům týmu formule 1, ale alespoň mi dává jasný směr, co od týmu chce. A jak toho pak dosáhnout, to už je moje práce společně s ostatními. Sám to udělat nemohu. Nemám v plánu to dělat sám. Potřebuji, aby všichni kluci táhli za jeden provaz,“ přiblížil Komacu svůj pohled.

Jako protipól přístupu Genea Haase, dává Komacu za příklad majitele dnes již bývalého týmu Lotus (nynější Alpine), pro který Japonec v minulosti pracoval.

„Jeden z rozdílů, který jsem viděl, když jsem sem přišel, byl ten, že o tým, ve kterém jsem působil předtím, majitelé nejevili zájem. Byla to pro ně investice. O závodní stránku se nezajímali. Jediné, co je zajímalo, bylo strávit pár dní na okruhu se starým vozem F1. Upřímně řečeno, bylo jim to jedno,“ zavzpomínal Komacu na své předchozí angažmá.

„Když jsem pak v roce 2016 přišel sem, viděl jsem, jak je do projektu jeho majitel Gene Haas zapálený. Vzpomínám si také, myslím, že to bylo při zimním testování, jak jsme měli poruchu, tak se pak v garáži díval na danou porouchanou součástku, protože se zajímá i o technickou stránku věci,“ dodal nový šéf týmu Haas.