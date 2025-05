Kolotoč v Enstone vyhodil další dva lidi. Bude to příště Colapinto?

V úterý večer rezignoval šéf Alpine Oliver Oakes na svou funkci. Otěže převzal Flavio Briatore, podle kterého Oakes rezignoval z osobních důvodů. Zapsal se tak na dlouhý seznam lidí, kteří z Alpine v posledních pěti letech odešli.

Šlo o šéfy týmu: Cyril Abiteboul, Otmar Szafnauer, Bruno Famin, Oliver Oakes. Ale také o další klíčové osoby: Marcin Budkowski, Alain Prost, Pat Fry, Davide Brivio, Matt Harman, Bob Bell.

Výměna jezdců

Větší pozornost ale teď bude soustředěna na jezdce. Do kokpitu usedne Franco Colapinto. Vloni touhle dobou ho znali jen ti, kteří sledují juniorské série. V Monze nahradil ve Williamsu Sargeanta a stal se hvězdou. Podával s nepříliš dobrým vozem solidní výkony. Poté ale přišly nehody a jeho hvězda tak mírně vybledla...

Colapinto měl jistotu, že letos za Williams závodit nebude, protože smlouvu už měl Carlos Sainz. Přesto byl spojován s různými týmy (jednu dobu dokonce s Red Bullem), takže rozhodně měl o co závodit.

Postupně se začalo spekulovat o tom, že by mohl zamířit do Alpine, který ale už také dva jezdce měl. Jack Doohan debutoval trochu netradičně v Abú Dhabí poté, co se Alpine rozloučil s Estebanem Oconem předčasně.

9. ledna Alpine potvrdil, že se Colapinto stal rezervním jezdcem. Podobných oznámení vydávají týmy více, ale tohle vítání bylo přece jen mnohem větší a vypadalo spíše jako vítání nového závodního jezdce. Tiskové zprávy většinou obsahují krátkou citaci jezdce a šéfa týmu. V tomto případě se ale místo Oakese vyjádřil Flavio Briatore.

Na pět závodů

V paddocku není tajemstvím, že Briatore je velkým fanouškem Colapinta. Přesto ale argentinský mladík nemá oficiálně nic jisté. Podle Alpine bude závodním jezdcem pět závodů. Poté tým situaci vyhodnotí.

„Víme také, že sezóna 2026 bude pro tým důležitá a kompletní a spravedlivé zhodnocení jezdců v této sezóně je správné, abychom mohli maximalizovat naše ambice v příštím roce,“ uvedl Alpine.

Mohl by se Doohan vrátit? Teoreticky to možné je, protože zůstává rezervním jezdcem, ale je to velmi nepravděpodobné. Pokud by k tomu došlo, rozhodně by to nebylo poprvé v historii F1, kdy jezdci rotovali.

V roce 2005 měli Vitantonio Liuzzi a Christian Klien s týmem Red Bull Racing uzavřenou smlouvu na účast minimálně ve třech závodech a dohodli se, že se budou v sezoně dělit o své závodní místo. Klien odjel první tři závody a poté 8. až 19. závod, Liuzzi absolvoval 4. až 7. závod.

V roce 1995 se u týmu Ligier střídali Aguri Suzuki (závody 1-3, 9 a 15 až 16) a Martin Brundle (4 až 8, 10 až 14 a 17).

Alpine má v zásobě ještě dvě další jména – Kush Maini a Paul Aron. Druhý jmenovaný skončil vloni na třetím místě ve F2.

Pokud bychom si však měli vsadit, Colapinto zůstane do konce roku a zřejmě i v příštím roce.

Nebude to mít snadné. Jednoduché to neměl ani Doohan. Ve F1 je jezdec vždy pod tlakem. Konec konců tento tlak dal i název oblíbenému seriálu na Netflixu.

U politiků se občas říká, že mají 100 dní hájení. Nováčci ve F1 by měli mít také určitou dobu na to, aby se ve F1 aklimatizovali a vyjezdili se. Pamatujeme si třeba na počátky Maxe Verstappena, který boural tak často, že si vysloužil přezdívku Crashtapen. Poté ale získal čtyři tituly a nyní má na kontě 27 závodů na bodech v řadě.

Doohan dostal jen sedm závodů (šest letos) a od začátku bylo zřejmé, že bude dříve nebo později nahrazen, což mu samozřejmě na potřebném klidu v kokpitu nepřidalo.

Jako X Factor

Komentátor Sky Sports Craig Slater přirovnal situaci u Alpine k televizní soutěži The X Factor.

„Alpine si myslí, že pro příští sezónu budou mít dobrý balíček. Mají motory Mercedes, jejich vůz už je velmi dobrý. V zákulisí mají několik dobrých lidí,“ řekl Slater v pořadu Sky Sports News.

„Mohli by být jedním ze čtyř týmů, které mohou příští rok potenciálně bojovat o titul. Dokonce někteří lidé spojují Maxe Verstappena s možným přestupem do Alpine, i když se to v tuto chvíli zdá být přitažené za vlasy.“

„Mají Pierra Gaslyho, kterému věří. Podívali se na Jacka Doohana. Franca Colapinta už čtyřikrát vyzkoušeli v předešlém voze spolu s Paulem Aronem, mladým Estoncem, který je také v jejich hledáčku.“

„Chtějí vyhodnotit nejlepší dvojici jezdců pro rok 2026. Možná se na konci těchto pěti závodů rozhodnou proti Colapintovi. Možná dají v týmu šanci Aronovi?“

„Myslím, že je to nepravděpodobné. Pokud si Colapinto povede dobře, zůstane v týmu do konce roku, ale napadá mě, že je to trochu jezdecký X-Factor, trochu soutěž a srovnání mezi nimi, aby se zjistilo, kdo bude partnerem Gaslyho v příští sezoně.“

Roli hrály i peníze

Colapinto vloni vyvolal velmi rychle rozruch. Na jezdce ze středu pole a nováčka byla najednou upřena velká pozornost. Mluvilo se o něm, psalo se o něm. To samozřejmě přitáhlo pozornost sponzorů z Argentiny. A nejde jen o Argentinu. Colapinto má samozřejmě potenciál oslovit celou Latinskou Ameriku.

„Finanční pobídky, které za Colapintem stojí, z něj dělají atraktivní vyhlídku, pokud jsou všechny ostatní faktory stejné,“ řekl Slater.

„Podle mých informací zaplatil Alpine 4,5 milionu eur, aby získal Colapinta od Williamsu. Do pěti let se musí potenciálně vrátit k Williamsu. Přináší ale hodně peněz, možná až 20 milionů eur za sezonu, ovšem jen pokud bude jezdit – takže musí být v autě.“