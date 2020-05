Kolotoč F1 už nezastaví ani 10 pozitivních případů v paddocku

Sezóna se má rozběhnout na začátku července v Rakousku. Zatím to vypadá, že týmy budou mít v dějišti omezený počet zaměstnanců, kteří budou navíc každé dva dny testováni. Lidé z různých týmů se nemají stýkat, dokonce by měl mít každý tým vlastní hotel.

V rámci přípravy na restart sezóny probíhají diskuse a chystají se nejrůznější protokoly.

Předseda lékařské komise FIA Gerard Saillant je přesvědčen, že jakékoliv pozitivní výsledky testů COVID-19 by mohly být zvládnuty způsobem, který by zabránil zrušení závodu jako v Austrálii.

„Myslím, že současná situace je ve srovnání s Melbourne jiná, protože znalost viru je jiná,“ řekl Saillant pro Sky Sports F1. „Je možné předvídat a zabráránit spoustě věcí.“

Saillant věří, že by FIA zvládla jeden i deset pozitivních případů v paddocku. Lékaři by pak nejspíše vystopovali kontakty nakaženého, jejichž počet by měl být omezený. Z lékařského hlediska to prý nebude problém. Příliš velký počet případů by ale už mohl mít důsledky.

„Je docela rozdíl mezi sportovními a mediálními důsledky. Musíme se snažit předvídat, abychom věděli, kde je správná hranice, za níž je nemožné pokračovat. Ale myslím, že to pro nás teď není problém.“

Foto: Activepictures / Jiří Křenek