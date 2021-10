Kolotoč F1 míří do bašty Red Bullu. Zahoďte papírové předpoklady, varuje Horner

Verstappen vyhrál v Mexiku v letech 2017 a 2018 a v roce 2019 byl nejrychlejší v kvalifikaci, než dostal penalizaci. Vloni se v Mexiku nejelo.

Poté, co Verstappen vyhrál GP USA v Austinu – na trati, která je obvykle spojována s úspěchy Lewise Hamiltona a Mercedesu, je podle Hornera nemožné předpovědět, který z uchazečů o titul bude mít navrch.

„Myslím si, že je třeba zahodit papírové předpoklady,“ řekl Horner pro Autosport.

„Mezi oběma týmy je to velmi těsné. Mexiko bylo pro nás dobrou tratí, ale občas bylo dobrou tratí i pro ně. Takže je nepodceňujeme.“

Horner zdůraznil, že úspěch v Austinu je pro jeho tým významný: „Všechny jsou důležité, ale tenhle je velký, protože to byla bašta Lewise a Mercedesu. Získat pole position byl pro nás přelomový okamžik a pak to přetavit ve vítězství, i když jsme v prvním kole nevedli...“

Horner dodal, že tým nemůže nabýt přílišného sebevědomí, přestože výsledek z Austinu navýšil Verstappenův náskok.

„Musíte útočit. 12 bodů nic neznamená, může to zmizet velmi, velmi rychle, jak jsme viděli dříve.“

„Musíme o víkendech dále útočit a vytěžit z nich co nejvíc. Do konce jich zbývá pět, tlak se jen zvyšuje.“

Andrew Shovlin z Mercedesu přiznal, že jeho tým očekává v Mexiku tvrdý souboj s Red Bullem.

„Když se podíváte dopředu na Mexiko, je to trať, která jim v minulosti vyhovovala a která vyhovovala pohonné jednotce Honda. Bez ohledu na to musíme stále přijet s vozem, který funguje na maximum svých možností, a dát Lewisovi a Valtterimu vůz, který jim umožní odvést co nejlepší práci.“

„Je to jediná věc, na které pracujeme. O to, kde je Red Bull, se opravdu nestaráme.“

„Je toho hodně, co musíme udělat. Je to odlišný okruh a odlišné prostředí pro fungování pohonné jednotky.“

„Ale nebylo mnoho okruhů, kde bychom z hlediska rychlosti výrazně ztráceli. Trápili jsme se v Monaku, v Baku a trochu i ve druhém Rakousku, ale je jich víc, kde můžeme bojovat a můžeme se ucházet o pole position.“

„Jak jsem řekl, víme, že jsme se tam v minulosti trápili, víme, na čem musíme v příštím týdnu zapracovat, a do toho se pustíme.“