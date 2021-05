Kolo z Bottasova vozu se Mercedesu do teď nepodařilo sundat

Valtteri Bottas byl v úvodním stintu nedělní Velké ceny Monaka druhý a když ve 30. kole zajel do boxů na výměnu pneumatik, ztrácel na vedoucího Maxe Verstappena pět sekund.

Mercedesu se však nepodařilo z Bottasova vozu sundat pravou přední pneumatiku. Přes veškerou snahu týmu byl Bottas nucen ze závodu odstoupit.

„Pokud se nám nepodaří pistoli dostat na matici přesně, může dojít k odštípnutí otočné plochy matice,“ řekl James Allison, kterého cituje Motorsport.com.

Otočnými plochami myslí Allison výstupky v podobě křidélek, na které se musí pistole nasadit. S ohledem na sílu pistole, která musí matici povolit během desetin sekundy, je poměrně snadné matici poškodit.



Matice Mercedesu. Foto: Activepictures / Jiří Křenek

„Říkáme tomu zbroušení matice. Je to trochu jako když vezmete křížový šroubovák a nedostanete ho přesně do kříže šroubu.“

Drážky v hlavě šroubu se podle Allisona poškodí a šroub pak už nejde vyndat.

„Velmi podobná věc se stane s našimi maticemi, pokud se pistole začne otáčet a odštípne otočné plochy matice kola.“

Mechanikům se ani po závodě nepodařilo kolo sundat. Matici budou muset zbrousit, odvrtat a následně podle Allisona „bolestivě“ odřezat zbytky matice. To vše až v továrně.

„Musíme přezkoumat konstrukci, musíme přezkoumat materiál naší matice kola, protože mechanici, kteří matice kola obsluhují, to musí dělat tak, aby nedošlo ke zbroušení matice,“ řekl Wolff.

„Mechanik, který to udělal, je ve skutečnosti jedním z nejlepších a nejschopnějších, co se rychlosti zastávek týče. Nikdy to není něčí chyba, vždy se sejde více faktorů dohromady.“