Kolize vyčistila vzduch a týmovou jedničku v Austrálii mít nebudeme, zní z Maranella

Mattia Binotto po Brazílii řekl, že kolize jeho jezdců byla samozřejmě nepřijatelná, ale že Leclerc a Vettel mají dobrý vztah a pro Ferrari to bylo vlastně „štěstí“, že k nehodě došlo. V Brazílii už Ferrari o mnoho nešlo, a tak může využít kolize k tomu, aby si vyjasnilo situaci uvnitř týmu před další sezónou.

Šéf Ferrari Louis Camilleri s touto úvahou souhlasí. „Bylo toho napsáno hodně,“ řekl Camilleri, kterého cituje Motorsport.com. „Měli byste vědět, že za zavřenými dveřmi vycházejí opravdu dobře.“

„Je mezi nimi velký respekt, vtipkují a je to docela dobrý vztah. Je zřejmé, že oba jsou velmi konkurenceschopní. A Brazílie byla noční můrou.“

„Vzduch byl vyčištěn. Myslím si, že někdy potřebujete krizi, abyste dostali věci na správné místo. Oba si podle mě uvědomili, že Ferrari bylo největší obětí kolize, kterou způsobili.“

„Myslím, že to do budoucna dává Mattiovi mnohem lepší způsob, jak je spravovat a také je to činí mnohem vnímavějšími, protože si uvědomují, že chybovali.“

Charles Leclerc může být se svou sezónou spokojený. Vyhrál, získal stupně vítězů, nejvíce pole position ze všech jezdců a porazil Vettela. Camilleri připustil, že Leclerc měl vliv na výkon Vettela.

„Myslím, že musíme být spravedliví v tom smyslu, že jsme se několikrát dopustili chyb a měli jsme problémy s autem.“ Podle Camilleriho pak tým musel zbytečně riskovat.

„Charlesův výkon měl samozřejmě vliv. Je to nevyhnutelné, když jste mistrem světa a přijde mladík, který má fenomenální sezónu.“

„Všichni jsme věděli, že Charles je velmi talentovaný. Myslím, že překvapil i sám sebe, co dokázal. Stal se silnějším nejen jako jezdec, ale jako nedílná součást týmu. Pro nás je to velmi důležité.“

Týmová jednička v Melbourne nebude

Binotto v Austrálii i po pár úvodních závodech říkal, že pokud bude situace 50 na 50, dá Ferrari přednost zkušenějšímu Vettelovi. Na začátku příští sezóny nebude žádná týmová jednička.

„V té době to byla správná volba,“ řekl Binotto. „Až dorazíme do Austrálie, budou mít volné ruce, mohou závodit a nebude žádná jednička. Důležitější je, že tým zůstává první prioritou a maximalizujeme týmové body tam, kde je potřebujeme.“

