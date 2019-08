Kolize jezdců Haasu ovlivní jezdeckou sestavu pro příští rok, říká Steiner

Steiner už dříve nevyloučil, že do soubojů jezdců Haasu bude tým zasahovat „Dnes si s nimi sednu a uvidíme, co z toho vzejde, jak to vidí a co musíme udělat, abychom v budoucnu pokročili,“ řekl Steiner.

„To je jediná věc, kterou mohu udělat. Možná to skončí tím, že jim řekneme, co mají dělat, rozhodneme se, co kdo udělá, když se k sobě přiblíží.“

Steinera se zeptali, zda současná situace ovlivní jezdeckou sestavu pro příští rok. „Určitě ano,“ reagoval šéf Haasu. Podle něj však bude mít větší vliv situace na trhu s jezdci.

„Někde musí spadnout díl domina a pak ostatní zapadnou na dané místo. V tuto chvíli se nic nehýbe. Někdo bude první, někam se přestěhuje a pak ostatní zapadnou na místo.“

Steiner však vylučuje, že by ke změně došlo už v průběhu sezóny. „Nemyslím na to,“ řekl pro Motorsportl.com. „Nedává to moc smysl. Pak dostanete více otázek než odpovědí. Rozhodíte spoustu dalších věcí, takže by to byl téměř zoufalý krok, kdybych to musel udělat.“

Dlouhodobě se spekuluje, že by Haas mohl mít zájem o Estebana Ocona.

