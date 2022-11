Aktuality

9:13 | Domenicali v Kolumbii jedná o možném pořádání Grand Prix Karibiku. Jezdilo by se ve městě Barranquilla.

31. října | V Mexiku jsme viděli letošní nejrychlejší zastávku v boxech a tedy i nejrychlejší v éře 18palcových pneumatik. McLaren přezul Ricciarda za 1,98 s. Předešlý rekord držel Red Bull, který v Zandvoortu přezul Péreze za 2,09 s.

30. října | Gasly dostal penalizaci 5 sekund za vytlačení Strolla ale nejspíše dostane také 2 trestné body a bude jen 1 bod od zákazu startu... a to až do května (či do zákazu).

30. října | Nejen Verstappen.... podle Press Association chce Sky Sports bojkovat celý Red Bull. Vadí jim slova Teda Kravitze, který uvedl, že Lewis Hamilton byl „okraden“ o loňský titul.