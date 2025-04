Kolize Cunody s Gaslym v prvním kole byla závodním incidentem

Už v prvním kole pátého podniku letošní sezóny musel na trať safety car, když na městské trati v Džiddě spolu kolidovali piloti Red Bullu a Alpine.

V nájezdu do čtvrté zatáčky spolu bojovali o osmé místo Cunoda s Gaslym. Došlo mezi nimi ke kontaktu, po kterém oba narazili do zdi.

Záď Gaslyho alpinu byla výrazně poškozena. Cunoda se sice dokázal dostat do boxů, tam ale mechanici Red Bullu zjistili, že poškození je příliš velké na to, aby mohl Japonec v závodě pokračovat.

Oba piloti po závodě zamířili i ke sportovním komisařům, aby vysvětlili celou situaci, a ti jej nakonec označili za závodní incident, za který neudělili žádný následný trest.

„Nikdy není příjemné skončit v závodě v prvním kole po incidentu. Bylo to dávno, kdy jsem naposledy zažil takovou situaci a pro nás všechny v týmu je to zklamání,“ řekl Gasly pro stránky Alpine.

„Do čtvrté zatáčky jsem měl dobrou stopu, věděl jsem, že Júki je na vnitřku a nechal jsem mu dostatek místa. Skončilo to smolným kontaktem, ale to je závodění a někdy to tak chodí.

„Z tohoto víkendu si můžeme odnést spoustu pozitiv. Víme, že na papíře to není naše nejsilnější trať, i tak jsme ale dokázali být konkurenceschopní a bojovat o body. To nám dává sebedůvěru a na těchto pozitivech můžeme stavět v dalších několika závodech.“

Neměl jsem kam jet, říká Cunoda

Incident mrzí také Cunodu, který podle svých slov v nejužší zatáčce celého okruhu neměl kam jet.

„Byla opravdu smůla, že jsem se tak brzy v závodě zapletl do závodního incidentu. Před nehodou jsem to měl zcela pod kontrolou, Carlos (Sainz) byl přímo přede mnou a já neměl kam jet, jelikož k tomu došlo v nejtěsnější zatáčce na okruhu. Udělal jsem maximum, abych zabránil incidentu, bohužel jsem měl ale poškozené zadní křídlo a nemohl jsem bezpečně pokračovat v závodě,“ řekl Cunoda pro stránky Red Bullu.

„S kýmkoliv je bolestivé kolidovat, s Pierrem obzvlášť, jelikož jsme přátelé a tohle ani pro jednoho z nás nebylo ideální, jelikož oba bojujeme o body a úspěch.“