Kobajaši vyhrál v Le Mans kvalifikaci pro Toyotu, v GTE získal pole position Aston Martin

Kobajaši zajel nejlepší čas kvalifikace 3:15.497 v její prostřední části mezi sedmou a devátou čtvrteční hodinou večerní. Pro bývalého pilota týmů Sauber a Caterham ve formuli 1 to je druhé kvalifikační vítězství v Le Mans poté, co v kvalifikaci před ročníkem 2017 překonal absolutní rekord okruhu La Sarthe.

Ze druhého místa v sobotu odstartuje do závodu Toyota TS050 Hybrid #8, za jejímž volantem se o nejlepší čas posádky 3:15.908 postaral další bývalý japonský pilot formule 1 Kazuki Nakadžima.

Jegor Orudžev zajistil třetí místo na startu týmu SMP Racing, když v závěrečné části kvalifikace zajel s prototypem BR Engineering BR1 – AER #17 čas 3:16.159 a o více než tři sekundy tak překonal nejlepší kvalifikační čas soukromého týmu ve třídě LMP 1 z loňského Le Mans.

Prototyp #17 ruské stáje doplní na startu ve druhé řadě vůz Rebellion R13 Gibson #3 švýcarské stáje Rebellion Racing, který zapsal nejlepší čas 3:16.404 zásluhou Gustava Menezese.

Congratulations to the #7 @Toyota_Hybrid for the overall pole with a time of 3:15.497! @Mikeconway26, @kamui_kobayashi and @pechito37 will start on the front row of the 24 Hours of Le Mans Saturday afternoon at 3pm #LeMans24 #WEC #SuperFinale pic.twitter.com/8Dvy6INbZ3 — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) 13. června 2019

GRAFF na pole position v LMP 2

Francouzský tým GRAFF s prototypem Oreca 07 Gibson #39 získal zásluhou Tristana Gommendyho pole position pro 87. ročník 24 hodin Le Mans ve třídě LMP 2. Gommendy zajel nejlepší čas 3:25.073 a o tři desetiny sekundy tak porazil druhého nejrychlejší Loica Duvala z týmu TDS Racing, který pilotuje shodný vůz.

Ze třetího místa odstartuje další Oreca týmu DragonSpeed, v jejímž kokpitu se střídá posádka Pastor Maldonado, Anthony Davidson, Roberto Gonzalez. Na čtvrtém místě ve druhé řadě doplní DragonSpeed stáj Signatech Alpine, která před finálovým závodem sezóny FIA WEC 2018/2019 vede pořadí třídy LMP 2.

S prototypem Ligier JS P217 Gibson slovenského týmu ARC Bratislava zajel během kvalifikace nejlepší čas 3:34.146 ruský debutant v Le Mans Konstantin Tereščenko. Tento čas stačil na devatenácté místo v LMP 2 a na sedmadvacátou pozici v celkovém pořadí.

Aston Martin opanoval kvalifikaci v LMGTE – PRO

Dánský pilot Marco Sorensen získal pole position ve třídě LMGTE – PRO pro tovární tým Aston Martin Racing. Sorensen zajel svůj nejlepší kvalifikační čas v hodnotě 3:48.000 a jasně zelený Aston Martin Vantage GTE tak v LMGTE – PRO odstartuje do 24 hodin Le Mans z prvního místa.

O pouhou desetinu sekundy prohrál kvalifikační boj se Sorensenem Harry Tincknell za volantem továrního Fordu GT #67.

Ve druhé řadě na startu bude stát Chevrolet Corvette C7.R #63 před továrním Porsche 911 RSR #93. Z pátého místa poté do závodu odstartuje nejrychlejší z bavorských vozů BMW M8 GTE #82, které ve třetí řadě doplní Ford GT #68.

Double pro Dempsey-Proton v LMGTE – AM

Stáj herce Patricka Dempseyho Dempsey-Proton Racing obsadila v kvalifikaci první dvě místa ve třídě LMGTE – AM.

Na pole position dostal Porsche 911 RSR #88 italský pilot Matteo Cairoli, který s časem 3:51.439 o dvě desetiny porazil týmového kolegu z vozu #77 Matta Campbella.

Další Porsche 911 RSR odstartuje v LMGTE – AM do závodu z místa třetího, a to konkrétně vůz týmu Gulf Racing, se kterým zajel nejlepší kvalifikační čas Rakušan Thomas Preining.

87. ročník 24 hodin Le Mans odstartuje v sobotu v 15:00, v celé délce ho živě nabídne Eurosport 1 (od 8:55 warm-up, od 14:00 přenos závodu).

Foto: Toyota Motorsport GmbH