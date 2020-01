Kobajaši, van der Zande, Dixon a Briscoe vyhráli 24 hodin v Daytoně

Cadillac #10 dojel v neděli lehce po půl osmé večer do cíle na floridském závodišti Daytona International Speedway s náskokem přes jednu minutu na druhý vůz v pořadí. Tým Wayna Taylora získal v Daytoně druhé vítězství v řadě, a to i přes to, že jeho Cadillac #10 během závodu dvakrát ztratil kvůli penalizacím.

Poprvé si musel penalizaci průjezdem boxovou uličkou odpykat Kamuj Kobajaši ještě během sobotní části závodu, a to kvůli překročení maximální povolené rychlosti na pit lane o 3 km/h. Podruhé potrestali komisaři černý Cadillac v barvách Konica Minolta v neděli brzy ráno penalizací „stop and go“ za prohřešek proti pravidlům během safety car fáze. Za volantem v tu chvíli seděl Ryan Briscoe.

I přes tyto komplikace se však prototyp #10 dokázal vrátit zpět na první místo a vyhrát o více než minutu před vozem Mazda RT24-P #77 posádky Tristan Nunez, Oliver Jarvis, Olivier Pla. Třetí místo obsadil Cadillac DPi-V.R #5 v barvách Mustang Sampling Racing, ve kterém se střídala trojice Sébastien Bourdais, Joao Barbosa, Loic Duval.

Pro Kamuje Kobajašiho a Rengera van der Zandeho letošní vítězství v Daytoně znamená obhajobu loňského triumfu, kdy Japonec a Holanďan vyhráli rovněž s Cadillacem týmu Wayna Taylora dohromady s Fernandem Alonsem a Jordanem Taylorem. Posádce Kobajaši, van der Zande, Dixon, Briscoe se navíc letos podařilo překonat vzdálenostní rekord v podobě 808 ujetých kol z roku 2018. Cadillac #10 letos v Daytoně ujel 833 okruhů, což odpovídá vzdálenosti 4 773 km.

Ve třídě LMP 2 vyhrál 58. ročník 24 hodin v Daytoně prototyp Oreca 07 Gibson #81 týmu DragonSpeed, v jehož kokpitu se střídali Ben Hanley, Henrik Hedman, Colin Braun a Harrison Newey. Poslední jmenovaný je synem slavného inženýra stáje Red Bull Adriana Neweyho.

BMW udolalo Porsche v GTLM

Ve třídě GTLM pro vozy specifikace GTE se většina závodu odehrávala ve znamení souboje továrního BMW M8 GTE #24 se dvěma továrními Porsche 911 RSR-19 #911 a #912. Po těsném boji až do posledních kol se nakonec může radovat mnichovská automobilka.

Vítězství o necelých 15 sekund získala posádka BMW ve složení John Edwards, Jesse Krohn, Augusto Farfus, Chaz Mostert před druhým vozem Porsche #912. V něm se střídali Earl Bamber, Laurens Vanthoor a Mathieu Jaminet. Třetí místo získal sesterský vůz #911 posádky Nick Tandy, Frederic Makowiecki, Matt Campbell.

V daytonské čtyřiadvacetihodinovce ve třídě GTLM debutovaly nové vozy Chevrolet Corvette C8.R. Lépe dopadl vůz #3, který posádka Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg dovezla do cíle na čtvrtém místě. Sesterský vůz #4 dojel po problémech s únikem oleje na 36. místě v absolutním pořadí se ztrátou 325 kol na vítězné BMW #24.

Vítězné i hořící Lamborghini

Lamborghini Huracan GT3 Evo #48 týmu Paul Miller Racing vyhrálo letošní ročník 24 hodin v Daytoně ve třídě GTD, kde startují vozy globální specifikace GT3. Z vítězství se radovala posádka Bryan Sellers, Madison Snow, Corey Lewis, Andrea Caldarelli.

I druhé místo získal vůz Huracan GT3 zásluhou týmu Magnus Racing, třetí dojelo Audi R8 LMS GT3 #88 týmu WRT, který má tovární podporu.

Ve třídě GTD s vozem Lamborghini Huraca GT3 Evo startovala také čistě ženská posádka, jejíž součástí byla i Tatiana Calderon, šestadvacetiletá kolumbijská pilotka formule 2. Calderon se během závodu střídala ještě s Katherine Legge, Christinou Nielsen a Rahel Frey, kvůli závadě a požáru vozu ve speciálních komiksových barvách však čtveřice rychlých žen cíl závodu nespatřila.

Meet all female driver line up who will face the challenge of @Rolex24Hours race at @DISupdates. 4 quick girls will be racing with Lamborghini Huracán GT3 in the highly competitive GTD. #WomeninMotorsport: @katherinelegge, @ChristinaRacing, Rahel Frey, @TataCalde. pic.twitter.com/55QaSUri1X — FIA Women In Motorsport (@fiawim) January 24, 2020

Šampionát IMSA WeatherTech SporsCar Championship bude pokračovat dalším slavným závodem, a to dvanáctihodinovkou na Sebringu 21. března. Na Sebringu půjde po roce opět o společný závodní víkend IMSA WSC se světovým vytrvalostním šampionátem FIA WEC, který bude na půdě bývalého vojenského letiště závodit o den dříve. WEC bude mít znovu na programu závod na 1000 mil.

Foto: Wayne Taylor Racing