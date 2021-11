Knižní tipy na Vánoce pro příznivce motorsportu

Začít nemůžeme ničím jiným než ještě horkou novinkou. Ve druhé polovině listopadu totiž na českém trhu vyšla publikace Formule 1 - Oficiální historie. Jde o první knihu o historii F1, na které spolupracovala také Mezinárodní automobilová federace (FIA).

Autorem je oceňovaný odborník a žurnalista Maurice Hamilton, který například stojí také za povedenou autobiografií trojnásobného mistra světa Nikiho Laudy.

V sedmi kapitolách Hamilton líčí sedmdesátiletou historii závodů. Kniha nabízí pohled na legendární i současné piloty, nejzajímavější závody, příběhy, ale také aféry, které hýbaly formulí 1 od roku 1950.

Předmluvou do knihy přispěl také jeden z šéfů F1 Ross Brawn a v kombinaci s obrovským množstvím fotografií vzniklo velmi povedené dílo, které by nemělo chybět v knihovně žádného fanouška.

Když odhlédneme od formule 1, stojí za zmínku tři knihy. V letošním roce přišla na trh publikace Porsche - Kompletní historie značky od Aloise Pavlůska. Na 392 stranách autor popisuje historii stuttgartské automobilky v oblasti automobilů i na poli motorsportu.

Kniha je navíc doplněna velkým množstvím unikátních fotografií přímo z archivu automobilky.

Český novinář Petr Dufek se pak v knize Škoda motorsport 120 let na závodních tratích věnuje cestě mladoboleslavské automobilky světem motorsportu. Autor popisuje motocyklové začátky pod značkou Laurin & Klement a končí současností škodovky zejména v seriálu závodu rallye s modelem Fabia.

Zároveň dostávají v knize svůj prostor také nejvýznamnější závodníci, například současný rallye pilot Jan Kopecký.

Svou autobiografii vydal v letošním roce také devítinásobný vítěz vytrvalostního závodu 24 hodin Le Mans Tom Kristensen. V publikaci s příznačným názvem Mr. Le Mans Kristensen ze svého pohledu popisuje prostředí vytrvalostního závodu. Kniha je dostupná pouze v anglickém jazyce, ale je k sehnání na českém trhu.

Když se vrátíme do světa formule 1, připomeňme ještě některé i starší autobiografie jezdců a dalších postav z prostředí F1. Konstruktér Red Bullu Adrian Newey vydal odbornou publikaci Jak postavit monopost F1, která je dostupná jak v anglickém originále, tak v českém nebo slovenském překladu.

Ke klasikám se už řadí kniha Neznámý Kimi Räikkönen o mistrovi světa F1 z roku 2007 Kimim Räikkönenovi, který po letošní sezóně končí svou bohatou kariéru.

Své autobiografie, které jsou dostupné jen v anglickém jazyce, vydali také například mistři světa Jackie Stewart (Winning Is Not Enough), Damon Hill (Watching the Wheels), Jenson Button (Life to the Limit) či Nigel Mansell (Staying on Track).

O prostředí formule 1 z pohledu mechanika závodního týmu pak v knize The Mechanic: The Secret World of the F1 Pitlane vypráví Marc 'Elvis' Priestley.