Kmotr Alonso. De Meo vysvětlil, proč Alonso a proč Alpine

„Pokud jde o zapojení Renaultu, je pravda, že jsme přicházeli a odcházeli, ale jsme tady 44 let jako výrobce motorů nebo motorů a šasi,“ řekl Luca de Meo při rozhovoru s novináři.

Není to tak dávno, co se spekulovalo, že by Renault mohl z F1 odejít. De Meo ale řekl, že by něco takového neudělal.

„Jsem chlap od aut, takže když jsem přišel vést Renault, řekl jsem si, že nebudu tím, kdo zastaví 44 let historie Renaultu. Nebudu tím, kdo to udělá.“

„Dokud jsem tady, lidé ve formuli 1 si nemusí dělat starosti. Musí pouze pracovat na vytvoření ziskového obchodního modelu, vyhrát závody atd. A mít dobrý image pro společnost,“ cituje šéfa Renaultu Autosport.

De Meo uvedl, že Alpine bude ve F1 věčně, protože F1 je páteří Alpine. Na tom chce i stavět. Ital si dokáže představit sportovní vůz s elektrickým pohonem, který také vzbuzuje emoce. „Se vší skromností vnímám Alpine jako kombinaci mini Ferrari a mini Tesly. Proto došlo ke změně názvu ve formuli 1,“ cituje De Mea Auto Motor und Sport.

„Renault je již 120 let globálně zavedenou značkou. Nemusíme to dávat najevo. Jeho image si však můžeme vylepšit prostřednictvím Alpine. Chci s Alpine vytvořit něco, co vytvoří hodnotu pro hlavní značku Renault.“

„Očekávám, že se budeme každý rok zlepšovat. Nemůžeme předpokládat, že vyhrajeme okamžitě, nebo budeme dominovat. Naše velká výzva začíná sezónou 2022, kdy se vše vynuluje.“

Alonso je kmotr

Daniela Ricciarda, který odešel do McLarenu, nahradí Fernando Alonso.

„Nebylo to jen moje rozhodnutí, ale návrh, se kterým přišli vloni v létě Abiteboul a Stoll, kteří se mě zeptali, jak to vidím. Připadalo mi to dobré, protože jsem si myslel, že talent je něco, co nelze ztratit, a po Ricciardově odchodu jsme potřebovali dalšího špičkového jezdce.“

„Tým sám doporučil Fernanda, protože nás zná, je jeho domovem, zná každého, známe ho a je to ten typ člověka, kterého potřebujeme k tomu, abychom mohli růst jako tým, abychom se stali špičkovým týmem.“

„Fernandovi trvalo deset kol, než se dostal na limit. Potom vystoupil z vozu a řekl nám: ‚Tohle nefunguje, musí se to zlepšit.‘ Vrátil se zpět, jako by nikdy nebyl pryč. V týmu s ním si ani na sekundu neodpočinete.“

„Požádal jsem ho, aby nám pomohl znovu se stát špičkovým týmem. Jeho role je dnes jiná než před 15 lety. Jeho zkušenosti, talent a ambice by nám měly pomoci růst. Je to v zásadě náš kmotr. Našim úkolem je dát mu to nejlepší možné auto. “