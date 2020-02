Klonování vozů může být pro F1 prospěšné, myslí si Horner

Pozornost při představení vzbudil letošní monopost týmu Racing Point s označením RP20, který až nápadně připomínal loňský model Mercedesu.

Zatímco některé týmy z takového kopírování nemají radost, Horner zastává názor, že cokoliv, co pomáhá menším týmům být konkurenceschopnější, je prospěšné.

„Myslím, že spolupráce má smysl. Jak jinak by si týmy jako AlphaTauri a Racing Point, Haas a dokonce i Sauber (dnes Alfa Romeo) mohly zabezpečit zavěšení a převodovky? Veškerý výzkum a vývoj, který by tyto týmy musely udělat, by byl velkou zátěží pro jejich zdroje,“ řekl Horner.

„Ano, zdá se, že některé týmy šly v klonování dál než ostatní, ale dokud je to v souladu s pravidly, nemám s tím problém. Pro Liberty (Media, majitele F1) to vytváří vyrovnanější startovní pole. Pro týmy to vytváří cenově dostupnější formuli 1,“ pokračuje.

„Samozřejmě nechcete mít deset aut, která vypadají stejně, ale myslím, že u těchto prvků, které se dají přenést, jako zavěšení nebo převodovky, to dává smysl.“

Šéf McLarenu Andreas Seidl pak vyzval k přísné kontrole týmové spolupráce, zda při ní nedochází k porušení pravidel.

„Abych pravdu řekl, pravidla jasně říkají, co je a co není povoleno a samozřejmě je důležité, aby se tato pravidla dodržovala už nyní v roce 2020,“ říká Seidl.

„Každý tým má omezení v tom, co může dělat, například na CFD nebo z hlediska hodin ve větrném tunelu. Myslím, že to je už řádné kontrolováno, že žádný tým například nedělá nějakou práci, která se potom dostane do jiného týmu, protože by to nebylo v souladu s pravidly,“ dodává šéf McLarenu.

