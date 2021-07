Klobouk dolů před stratégy, říká Budkowski z Alpine po sprintu na měkkých

Pro sprint zvolilo 16 jezdců střední pneumatiky. Měkké nasadili jen oba jezdci Alpine a oba Finové. Räikkönen a Alonso získali oproti kvalifikaci čtyři pozice, Ocon tři. Jediný Bottas se nikam neposunul.

„Nastal okamžik, kdy všechny týmy na startovním roštu sundávají deky, takže jsme seděli na boxové zdi a viděli u všech pneumatiky,“ řekl výkonný ředitel Alpine Marcin Budkowski.

„Mysleli jsme si, že více lidí pojede na měkkých. Ale byli jsme tam my, Valtteri a Kimi. Nakonec to bylo rozhodnutí týmu, ale stratégové byli dost neoblomní. Říkali, že si myslí, že je to správné.“

„Na boxové zdi nás bylo šest a pět z nás se otočilo na Matthieua (Duboise, pozn. redakce), našeho hlavního stratéga, který se na nás podíval a tvářil se ve stylu: ‚Dobře, buď jsme udělali dobře, nebo jsme udělali naprosto špatně. Uvidíme.‘ Udělali to správně, klobouk dolů!“

Alonso se v prvním kole dokonce dokázal dostat z 11. místa na páté. „V letech 2005 a 2006 jsem tady nebyl, byl jsem u Ferrari, ale pár lidí říkalo, že v té době měl Fernando právě takové starty. Já si myslím, že to je zčásti i jeho chytrá a trochu lišácká schopnost využít každou příležitost na trati. Víme, že jeho závodnické umění je bezkonkurenční, v tom je výjimečný.“

„A možná je to i trochu zkušenostmi. Viděli jsme, jak se dařilo Fernandovi, Sebovi a Kimimu. Možná je tu pár lidí, kteří mají čuch na takové příležitosti. Je to něco jiného. Jiný formát, jiné okolnosti a někteří možná byli tak trochu opatrní při útočení. Viděli jsme v Baku u Fernanda, že když cítí krev, tak prostě jde po každé možné skulince a každé příležitosti.“