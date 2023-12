Klid u Ferrari: Ohledně nového vozu nechce Vasseur nic slibovat, s prodloužením smluv s jezdci nespěchá

Na konci minulého týdne se uskutečnilo tradiční setkání zástupců Ferrari s novináři. Seděli u velkého kulatého stolu a uprostřed byl vůz Ferrari s číslem 16 (Leclerc).

Italská média nedávno přinesla spekulaci, že v Maranellu se už dohodli s Leclercem na prodloužení smlouvy do roku 2029. Monačan by však měl mít klauzuli, která mu umožnuje z Ferrari odejít dříve, pokud by se týmu nedařilo. Sainzovi prý Ferrari nabízí jen roční prodloužení, což by ukazovalo, který z obou jezdců má vyšší prioritu.

Jde ale jen o spekulace. Oficiálně stále končí oběma jezdcům smlouva na konci příštího roku.

„Na prodloužení smluv nespěcháme, ale zahájili jsme jednání. Mercedes to udělal v srpnu. Vůbec nespěcháme,“ řekl Vasseur pro Sky Italy.

„V průběhu sezóny jsem očekával, že to uděláme do konce roku. Ale sezóna byla náročná. Zahájili jsme jednání. Ale jak jsem řekl, nespěcháme.“

Vůz 676

V Maranellu už finišují práce na voze, který zatím vzniká pod označením „676“. Vasseur potvrdil, že ho Ferrari představí 13. února. Od 21. února pak budou v Bahrajnu probíhat předsezónní testy.

Vasseur nechce dávat žádné predikce. Konec konců letos si Ferrari věřilo, ale na Verstappena to ani zdaleka nestačilo. Tým skončil nakonec třetí, ale byl jediný, kdo dokázal Verstappena v závodě jednou porazit. Sainz vyhrál v Singapuru.

„Nemusím nic slibovat,“ řekl Vasseur pro Motorsport.com. „Nejlepší je soustředit se na to, co děláme pro to, abychom to splnili. Vánočním dárkem bude, pokud se nám podaří odvést dobrou práci v březnu, ne na Vánoce. Na Vánoce je dárek založen jen na slibech a já nechci slibovat. Uvidíme v březnu, jestli to bude velikonoční dárek.“

Vasseur uznal, že třetí místo není pro Ferrari dost dobré, ale povzbudily ho zlepšující se výsledky v druhé polovině sezony, které přinesly Sainzovo vítězství, pět pole positions a pět umístění na stupních vítězů.

„Jsem docela hrdý na reakci týmu v průběhu sezony. Prvních šest měsíců až do Monzy bylo těžkých a reakce byla dobrá. Znamená to, že jako skupina fungujeme docela dobře.“