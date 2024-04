Klid před bouří? Oznámení Red Bullu, že Newey končí, může přijít už brzy

Podle Motorsport.com už Newey podal oficiální výpověď. Očekává se, že prohlášení týmu Red Bull Racing přijde brzy – možná ještě před startem Velké ceny Miami.

Ačkoli podrobnosti případného rozchodu nejsou známy, předpokládá se, že Newey prozatím zůstane ve své funkci a nejpozději na začátku roku 2025 Red Bull opustí. Newey měl sdělit důvody svého rozhodnutí v interním dopise.

Newey by měl mít smlouvu do konce příštího roku a poté nastoupit na dovolenou, aby neodnesl z týmu citlivé údaje jinam. Smlouva je však jedna věc, realita může být jiná.

Směr Maranello?

Kam Newey zamíří? U Astonu Martin by měl téměř domácí prostředí. Je tam Dan Fallows, Honda a zná i samotný Aston Martin, který byl sponzorem Red Bullu a se kterým spolupracoval na hypercaru Valkýrie. Navíc se továrna týmu nachází ve Velké Británii.

Podle BBC by ale měl Newey zamířit spíše k Ferrari. „Dostal nabídky od Ferrari a Astonu Martin. Zdroje z jeho okolí mi řekly, že vážně uvažuje o Ferrari, ale nemá zájem jít do Astonu Martin,“ píše Andrew Benson z BBC.

Benson ale dodává, že by nevyloučil ani úplně jinou možnost. „Ne každý tým by si ho mohl dovolit. Ale týmy McLaren a Mercedes by určitě mohly – a odchod tam by byl pro Neweyho z domácího hlediska méně rušivý, i když by to nemělo takovou tu romantickou přitažlivost jako Ferrari.“

Podle Bensona bude mít Neweyho odchod na Red Bull dopad. „Bude mít pravděpodobně dopad na tým, který opustí, a na tým, do kterého se rozhodne nastoupit. Newey je právem považován za nejlepšího konstruktéra ve F1 v historii, takže i když se v těchto dnech nevěnuje F1 na plný úvazek, bude mít obrovský vliv na každý tým, do kterého nastoupí, a ztráta nemůže neublížit tomu týmu, který opustí.“