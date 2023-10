Klid před bouří? Kdy končí současným jezdcům smlouvy

Jezdecké sestavy zůstávají pro rok 2025 stabilní. Co se ale stane v příštím roce?

Pokud se letos podíváte na výsledky Grand Prix Abú Dhabí 2023 a poté příští rok na výsledky Grand Prix Bahrajnu 2024, je možné, že jména jezdců budou stejná.

Čeká nás nejstabilnější startovní rošt za dlouhou dobu. Dokonce patrně nejstabilnější v historii. Čeká se už jen na druhé jméno u Williamsu, ale je reálné, že zůstane Logan Sargeant. V takovém případě by nedošlo k žádné změně.

V příštím roce ale končí smlouvy většině startovního roštu. Tabulku níže je potřeba brát trochu s rezervou, protože někteří jezdci mají různé klauzule a opce, ale to nic nemění na faktu, že většina sedaček bude minimálně potenciálně k dispozici.

Je tedy letošní situace klidem před bouří? Možná ano, možná ne. Minimálně tedy v předních týmech nakonec k zásadním přestupům dojít nemusí.

Smlouvy končí jezdcům Ferrari i Pérezovi. Teoreticky může být volno také u Astonu Martin. Jenomže další talenti jsou pod smlouvou – týká se to například jezdců McLarenu. Zak Brown moc dobře věděl, proč už nyní prodloužil smlouvu s Piastrim!

U Ferrari tak nejspíše zůstane vše při starém. U Red Bullu by mohl být favoritem na sedačku Daniel Ricciardo. U AlphaTauri by ho pak nahradil Liam Lawson – to je jméno, které v roce 2025 na startovním roštu očekáváme.

Pro sestavy v letošním roce byl klíčový odchod Sebastiana Vettela. Právě on pak dal do pohybu soukolí přestupové sezóny. Vettel v Japonsku stavěl včelí domečky a poté pokukoval po trati, kde se proháněli jeho bývali soupeři. A už se spekuluje, že by se mohl v příštím roce vrátit. Je ale samozřejmě otázkou, zda k tomu dojde (spíše bychom sázeli, že ne) a zda by sehnal nějakou dobrou sedačku.

Kdy končí smlouvy současným jezdcům