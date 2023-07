Klíčová prověrka pro Aston Martin. Vrátí se na Hungaroringu do boje o pódium?

Aston Martin byl a vlastně stále je překvapením letošní sezóny. V úvodu sezóny se Alonso pravidelně dostával na stupně vítězů a pomohl tak dostat svůj tým až na druhé místo v Poháru konstruktérů. V posledních čtyřech závodech se ale trend otáčí.

Místo boje o 33. vítězství pro Alonsa přišel propad formy. Trend je jasný – v posledních čtyřech závodech jde Aston Martin dolů. Výjimkou byla Kanada, která Astonu Martin sedla. V Británii kousek od vlastní nové továrny zaznamenal tým nejhorší letošní výsledek.

Silverstone je ale okruh, který Astonu Martin nesedl. Chyběly hlavní bašty zelených vozů – středně rychlé zatáčky a tvrdé brzdění. Bývalé letiště RAF je naopak kombinací pomalých a rychlých zatáček. Kromě toho degradace byla nízká, takže Aston Martin nemohl ukázat své silné stránky ani v oblasti pneumatik.

Pátek v Silverstonu tým v podstatě obětoval rozsáhlému testování. Alonso i Stroll testovali různé díly i nastavení.

Aston Martin to vysvětlil tím, že neměl možnost dostatečně vyzkoušet novinky z Kanady. V Montrealu byl zrušen první trénink, v Rakousku byl zase sprint. Existuje ale také druhá možnost – nové díly nefungují tak, jak měly.

Šéfinženýr Tom McCullough, kterého cituje Auto Motor und Sport, ale tuhle variantu popírá. „Novému balíčku do značné míry rozumíme. Zadní brzdové kanálky k němu přispěly. Data slibují pokrok.“

Maďarsko by mělo Astonu Martin sedět. Podobně na tom má být Spa, ve které byl Aston Martin vždy silný – už v době, kdy se tým ještě jmenoval Force India.

Aston se tak na Hungaroringu dostane do opačné situace než McLaren. U něj budeme sledovat, zda si formu udrží, u Astonu Martin, zda se mu vrátí.

V Silverstonu nasadil tým upravené přední křídlo a zadní brzdové kanálky. Další nové díly chystá i pro nadcházející dva závody a také pro Zandvoort, který bude prvním závodem po letní přestávce.

Astonu Martin ve druhé polovině roku uškodí pravidla. Vloni skončil sedmý, takže mohl používat aerodynamický tunel a CFD simulace na 100 % referenční hodnoty. Nyní od konce června došlo kvůli třetímu místu v šampionátu k poklesu o 20 %. Projevit se to může zejména při vývoji pro příští rok. Továrna ale hlásí, že s tím dokáže pracovat a je to něco, co inženýři očekávali.

Za Red Bullem je to nyní velmi těsné a dost možná to tak zůstane i v příštím roce. O pódia bojují Aston Martin, Mercedes, Ferrari a možná i McLaren.

Mike Krack byl dotazován, zda je možné, aby někdo porazil Red Bull. „To sakra ano. Je to možné,“ řekl šéf týmu.