Klesající zadní část Mercedesu na rovinkách soupeře příliš nevzrušuje. Je to legální, shodují se šéfové týmů

Systém, který Mercedes používá, je možná nově a dobře vyladěný, ale není nový a ani nelegální. Podrobnosti o tom, jak systém funguje, se dozvíte v článku o třetí pružině.

„Na některých tratích bude mít větší vliv než na jiných,“ řekl Horner, kterého cituje Motorsport.com. „Tady (v Austinu) byl jeho účinek menší, ale někde, jako například v Džiddě, by mohl být docela silný.“

Horner nicméně prohlásil, že podle jeho názoru je to, co Mercedes dělá, v rámci předpisů.

„Nemáme pocit, že by to bylo nelegální, to ne,“ řekl Horner. „Je to něco, co se historicky používalo. Viděli jsme, že to v minulosti používali.“

Hornerův protějšek z Ferrari to vidí podobně. Binotto připustil, že na systému Mercedesu není nic příliš překvapivého, a souhlasil, že navzdory pozornosti, které se mu dostává, vypadá legálně.

„Upřímně řečeno, tato diskuse mě příliš nezajímá,“ řekl Binotto. „Moc je nesleduji, jen jsem o tom slyšel.“

„Nevidím v tom nic špatného ani nelegálního. Myslím tím, že mě ani nějak nepřekvapuje, jak se auto chová.“

Šéf McLarenu Andreas Seidl uvedl, že jeho tým také nevěnoval příliš pozornosti zadnímu zavěšení Mercedesu, místo toho soustředil svou energii jinam.

„Abych byl upřímný, teprve včera jsem viděl video myslím od Sky, když se dělala analýza,“ řekl Seidl v Austinu. „Ale zatím jsme na toto téma nevynakládali žádnou energii. Máme dost práce s tím, abychom se soustředili jen na sebe a měli dobrý závodní víkend, takže si o tom znovu trochu popovídáme za týden, až se na to podíváme jako tým, jestli za tím skutečně něco je, nebo je to jen přízrak, který v tuto chvíli obchází paddockem.“