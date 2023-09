Klasická FOM, vytrženo z kontextu. Alonso bagatelizuje frustraci z týmového rádia

Aston Martin má za sebou další těžký závod. Lance Stroll musel odstoupit kvůli poškození zadního křídla. Alonso nakonec vydřel body za osmé místo.

Skvělá forma Astonu Martin ze začátku sezóny je pryč. Alonso dojel v Japonsku na osmém místě za Verstappenem a jezdci McLarenu, Ferrari a Mercedesu. Je to zhruba místo, které nyní Astonu Martin patří.

Alonso dal v průběhu závodu průchod svým emocím. Nejdříve si stěžoval na strategii. Po startu na měkkých, což mu pomohlo v posunu vpřed, stavěl po 11 kolech. Později v závodě se ale na tvrdé směsi propadal.

„Předhodili jste mě lvům, když jste mě zavolali do boxů tak brzy,“ řekl Alonso v týmovém rádiu a dodal, že je to „neuvěřitelné“.

Když pak uvízl za Oconem, prohlásil: „Na rovince ujíždí, tak něco vymysli!“

Po závodě ale Alonso svá slova bagatelizoval. „Je to jako obvykle. Klasická věc, klasické rádio od FOM, úplně vytržené z kontextu,“ řekl Alonso.

„Nevím přesně, co říkají ostatní jezdci, když uvíznou za pomalejším autem, které na rovinkách ujíždí, i když mám DRS. Možná ostatní jezdci řeknou: ‚Dobře, zůstanu za ním.‘ Já mám raději motivaci to auto předjet.“

„Máme velký nedostatek maximální rychlosti, otevřeme DRS a přesto nám auto před námi ujede, takže je pravda, že když jste v provozu, náš závod se dost komplikuje,“ řekl Alonso.

Celkově byl ale s výsledkem závodu spokojen. „Závod byl dobrý a vlastně lepší, než jsme očekávali. Měli jsme velmi dobré tempo a start byl logicky velmi dobrý – z 10. na 6. místo a v první části závodu jsem se cítil dobře – za Ferrari a před Lewisem Hamiltonem. Pak mě zavolali do boxů, což myslím, že bylo brzo. Myslím, že to bylo proto, abychom pokryli Cunodu. Dnes jsme ale asi nezávodili s Cunodou ale spíše s Ferrari a Mercedesem. Pak jsme se dostali do spirály, ze které je těžké se dostat ven.“