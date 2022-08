Kimi Räikkönen se vrací za volant. Odjede závod NASCAR

Kimi Räikkönen je za velkou louží a testuje současný vůz série NASCAR – konkrétně na okruhu VIRginia International Raceway s týmem Trackhouse Racing usedl za volant vozu Chevrolet Camaro ZL1.

Už dříve tento týden strávil Räikkönen čas na simulátoru a prošel si data s Danielem Suarezem, který za tým v NASCAR závodí. Suarez letos dokázal vyhrát v Sonomě, což bylo druhé letošní vítězství pro tým Trackhouse Racing – to první získal Ross Chastain na okruhu COTA.

Test a celé Icemanovo účinkování probíhá v rámci programu PROJECT91, ve kterém chce dát tým občas šanci jezdci mimo NASCAR ve své třetím voze s číslem 91.

Räikkönena čeká 21. srpna závod na ikonickém okruhu Watkins Glen. Kromě něj by měli jet také Daniil Kvjat (tým Hezeberg), který už absolvoval závod v Indianapolis a vítěz Le Mans z roku 2010 Mike Rockenfeller (s týmem Spire).

„Byly samozřejmě možnosti, jak toho letos stihnout víc, ale myslím, že to všechno přišlo až příliš rychle, abychom se to pokusili udělat co nejlépe po všech stránkách,“ řekl Räikkönen.

„Myslím, že bylo lepší počkat až na tento závod, abychom se mohli na všechno připravit a alespoň tu práci odvedli stoprocentně správně. Nikdo neví, jak to dopadne. Alespoň si dáme tu nejlepší šanci, jakou můžeme.“

„Co přijde potom? Nevím, to nikdo neví. Pokusíme se tam udělat dobrý závod, užít si to a uvidíme, co přinese budoucnost. Žádné další plány nemám.“

Fin už má za sebou působení v NASCAR, kde se zúčastnil jednoho závodu Xfinity Series a jednoho závodu Truck Series v roce 2011 s týmem Kyle Busch Motorsports během své přestávky ve F1.

