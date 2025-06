Kimi je velký talent, takže se z toho poučí, říká Verstappen. Po vypadnutí šel sledovat závod ve Spa

„Jen jsem se zeptal, co se stalo, protože to bylo jediné auto, které tam se mnou bylo a mělo vylomené kolo,“ řekl Max Verstappen, kterého cituje RacingNews365. „Říkal jsem si, že jsem si celkem jistý, že do mě narazil. A ano, pak jsem samozřejmě viděl záznam, jakmile jsem se vrátil do garáže.“

„Tohle se stává. Každý jezdec udělal ve své kariéře takovou chybu. A navíc Kimi je velký talent, takže se z toho poučí a to je úplně v pořádku.“

Na Piastriho nyní ztrácí 61 bodů. „Stejně jsem o tom nikdy nepřemýšlel,“ řekl pro Motorsport Total. „Prostě jdeme závod za závodem, snažíme se z auta dostat více výkonu, učíme se ze všeho, co děláme a pak uvidíme, co se stane.“

Šel se dívat na televizi

Verstappen přiznal, že závod ani neviděl. Místo toho sledoval čtyřiadvacetihodinovku ve Spa, kde měl svůj tým, který navíc slavil úspěchy. Vyhrál druhou nejvyšší třídu Gold-Cup a v celkovém pořadí obsadil deváté místo. Za volantem se vystřídali simracer Chris Lulham, junior Porsche Harry King a jezdec DTM Thierry Vermeulen.