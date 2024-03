Kick Sauber: Za problémy během zastávky v boxech si Bottas zasloužil omluvu

Švýcarský tým Kick Sauber na sebe před letošní sezonou upozornil novou identitou, ale po jejím startu zatím příliš nezáří.

Stáji z Hinwilu navíc vůbec nevychází zastávky v boxech. Posuďte sami:

Z 11 standardních pit stopů (myšlena výměna pneumatik) jich hned 10 z nich trvalo více než 3 sekundy, které můžeme považovat za hranici povedené či nepovedené zastávky (i když nejlepší týmy zvládají výměnu obutí i za časy kolem dvou sekund).

Navíc, ačkoliv se to zdá u týmu F1 až neuvěřitelné, hned tři z nich trvaly kvůli problémům s maticí přes 28 sekund, což je ekvivalent trestu stop and go!

Naposledy tento problém postihl Valtteriho Bottase v Austrálii. V případě Fina to bylo pro tým obzvlášť bolestivé, jelikož měl Bottas závod solidně rozjetý a mohl útočit i na body.

Nebylo proto divu, když se Bottasovi po projetí cílem prostřednictvím rádiové komunikace veřejně omluvil hlavní zástupce týmu Alessandro Alunni Bravi.

„Bylo to důležité, protože jsme během tří závodů měli tři problémy s pit stopem, přičemž v případě Valtteriho to bylo dvakrát,“ vysvětlil Alunni Bravi, kterého cituje Autosport.

„Pro mě je důležité, že při výskytu problému ukážeme našim jezdcům, že jsme spolu a že spolupracujeme. Vždycky říkáme, že společně vyhráváme i prohráváme, ale v této situaci je to ještě důležitější. Valtteri přitom odjel dobrý závod. A protože chceme, aby byl pokaždé motivován, byla omluva tím nejmenším, co jsme mohli udělat,“ uvedl italský právník a manažer.

„Celému týmu vždy říkám, že je nutné převzít odpovědnost, když se věci nevyvíjejí správným směrem, a společně pracovat na zlepšení. Uplynulý víkend pro nás přinesl nějaká pozitiva, ale tyhle problémy je smazaly. Musíme opravdu tvrdě pracovat, protože to byla další promarněná příležitost,“uzavřel Alunni Bravi.

Samotný Bottas se následně k celé situaci vyjádřil takto:

„Je to těžké. Letos není snadné získat body, takže si myslím, že jsme tam ztratili příležitost. Jen to ale ukazuje, že jsme problémy se zastávkami zatím stoprocentně nevyřešili. Jediné, co vím, je, že na tom pracujeme a že prostě musíme co nejrychleji najít nápravu.“