Kick Sauber se letos musí zlepšit, tvrdí Botttas

Když se Valtteri Bottas po sezoně 2021 přesunul od mistrovského Mercedesu do stáje ze švýcarského Hinwilu, která tehdy nesla název Alfa Romeo, bylo pravděpodobné, že na své výsledky z předchozích let nenaváže.

Ačkoliv se to v sezoně 2022 potvrdilo, celkově vyzněl první rok v nových barvách pro Bottase pozitivně. Fin získal téměř 50 bodů a celkově skončil desátý.

Vloni však následoval velký propad, když se švýcarský tým rokem 2023 protrápil, což se odrazilo i do výsledků Bottase, jenž se musel smířít s pouhými 10 body a patnáctou příčkou.

Není proto divu, že letos chce Bottas s týmem, jenž má novou identitu, cílit na lepší výsledky.

„Do třetí společné sezony s týmem vstupuji s vysokými cíli,“ řekl pilot stáje Kick Sauber, kterého cituje Autosport.

„Moje vlastní očekávání jsou vysoká, rozhodně potřebujeme udělat dobrý krok a vidět dobrý pokrok oproti loňské sezoně, v níž jsme, upřímně řečeno, nesplnili cíle, které jsme si stanovili,“ uvědomuje si Bottas.

„To teď musíme napravit, musíme zintenzivnit naši hru a být lepší. Když vidím všechny změny, které se v týmu dějí, dodává mi to sebevědomí. V různých odděleních týmu máme nové zdroje, máme zcela novou identitu a i vůz vypadá jinak, a to nejen z hlediska zbarvení. To vše mi dává jistotu, že jsme se vydali jinou cestou. Doufejme, že správnou,“ dodal vítěz 10 závodů F1.