Key vyjmenoval silné a slabé stránky McLarenu

McLaren letos přechází na motory Mercedes, ale bude chtít také zlepšit svůj vůz. Technický ředitel týmu James Key vyjmenoval oblasti, ve kterých je vůz z Wokingu silný a také ty, ve kterých naopak ztrácí.

„Myslím, že naší silnou stránkou byly obvykle rychlé zatáčky,“ řekl Key, kterého cituje Motorsport.com.

„Od začátku sezóny jsme byli velmi konkurenceschopní ve středně rychlých a rychlých zatáčkách.“

„Brzdění v přímém směru bylo naší další silnou stránkou, což nám na některých místech, jako bylo třeba Rakousko, prospělo.“

„Pokud jde o slabiny, stále se musíme trochu zlepšit při nízké rychlosti. Není to tak slabé, jak to bylo (v roce 2019, pozn. redakce), kdy jsme se pak hodně snažili tuto nízkou rychlost, vyvážení a konzistenci, které jsme měli v určitých typech pomalých zatáček, zlepšit.“

„Za určitých podmínek auto nefunguje tak dobře, jak bychom chtěli –konkrétně za určitých povětrnostních podmínek nebo stavu přilnavosti, což můžeme částečně vidět v datech.“

„Musíme to pochopit, ale není to jedna z těch věcí, které opravíte přes noc. Je to něco, na co se opravdu zaměřujeme. Myslím si, že pokud něco z toho dokážeme napravit, budeme mít mezi závody konzistentnější auto.“

Jezdci si vloni stěžovali na chování vozu při změně směru větru. James Key uvedl, že podobné potíže nelze opravit mávnutím kouzelné hůlky.

„Samozřejmě tím trpí každé auto. Naši jezdci řekli, že viděli, jak auta vpředu zablokovala kola a mají také potíže (když je větrno), takže si myslím, že to ovlivňuje všechny. Při určitých situacích, když to bylo špatným směrem, nebo to ovlivnilo určitou zatáčku, to na nás mělo největší dopad.“