Key si nemyslí, že nová pravidla přinesou velké inovace typu dvojitých difuzorů

Včera uplynulo 12 let od chvíle, kdy Jenson Button (na fotografii) získal titul mistra světa formule 1. Velkou roli v úspěchu Brawn GP hrály dvojité difuzory. Podobných „vychytávek“ zažila F1 v posledních 10, 15 letech více, i když některé, jako například DAS Mercedesu, nezamíchaly pořadím tak výrazně.

Můžeme podobné inovace očekávat také v příštím roce? James Key, který pracuje u McLarenu na voze pro rok 2022, si to nemyslí.

„Myslím, že je tam spousta detailů, které se dají využít,“ řekl Key, kterého cituje Motorsport.com. „Podle mě to bude cesta, kterou se vydáme v roce 2022.“

„S těmito pravidly neuvidíte dvojité difuzory nebo podobný typ obrovských inovací. Na to jsou příliš restriktivní. Ale objeví se jiné chytré nápady a způsoby, jak k věci přistupovat, které začneme pozorovat, až tyto vozy vyjedou. Nástrah je tam pravděpodobně méně.“

Nová pravidla mají zlepšit předjíždění, ale celkové změny mají také snížit rozdíly mezi týmy – z nástrojů můžeme zmínit rozpočtový strop nebo aerodynamický handicap, kdy horší týmy mohou více využívat aerodynamický tunel a simulace (CFD).

„Je opravdu těžké říci, jak to dopadne,“ řekl Key. „Když máte nová pravidla, jako jsou tato, nejděsivější částí roku je první kvalifikace, kde každý skutečně ukáže, jak je rychlý.“

„Myslím, že až do kvalifikace v Bahrajnu se nedozvíme, jak přesně na tom kdo je. A i v ní se občas může objevit pár podivností.“

„Ale myslím, že je několik výhod, že jste v šampionátu níže, s výhodou CFD a větrného tunelu, které z toho máte, což je pro vůz 2022 opravdu důležité.“

„Bylo skvělé, že jsme vloni skončili třetí, ale mělo to menší vliv na to, jak velký vývoj můžeme s naším náčiním udělat ve srovnání s týmem na osmém, devátém nebo desátém místě. Takže v tom mají určitě malou výhodu.“

Key si myslí, že velké týmy budou i tak vpředu. „Infrastruktura, dědictví, metody, znalosti a kultura, které máte ve vítězném týmu, dávají trochu výhodu. Máte víru a sebedůvěru, máte nástroje, kterým věříte. Myslím si, že některé dědictví toho, co mají větší týmy, i když musejí snižovat své rozpočty, všechny investice, které proběhly předtím, a všechny výzkumy, které jim umožnily dosáhnout dobrých výsledků, stále poskytnou výhodu.“

„Předpokládám, že pořadí bude asi dost podobné. Ale doufejme, že bude těsnější. Mám podezření, že to bude na začátku trochu rozptýlené, protože jsem si jistý, že všichni jsou ještě tak trochu nevyzrálí, co se týče znalostí těchto vozů, ale doufejme, že postupem času a s trochu přísnějšími pravidly to bude těsnější.“