Ke zkratce MSC mám emocionální pouto, říká Mick Schumacher

Syn sedminásobného mistra světa Michaela Schumachera vrátil do formule 1 nejen slavné příjmení, ale také ikonickou zkratku MSC, kterou má v časomíře a kterou používal i jeho otec.

Úřadující šampion formule 2 v loňské sezóně používal zkratku SCH, která stejně jako u většiny ostatních pilotů, byla složena z prvních tří písmen jeho příjmení.

Jeho otec naopak po většinu kariéry využíval zkratku MSC, kterou se rovněž rozlišoval od svého bratra Ralfa, který několik sezón proti němu závodil ve F1. Ralf používal zkratku RSC.

21letý Mick přitom sám chtěl mít zkratku MSC. „Chtěl jsem 'MSC'. Mám k tomu emocionální pouto. Myslím, že pro všechny je hezké, když sledují časomíru a vidí tam také 'MSC',“ řekl Schumacher.

První den testů přitom pro Schumachera nedopadl dobře. V pátek za volantem haasu odjel pouze 15 kol. V sobotu odpoledne už v Bahrajnu zvládl 86 okruhů a zajel dvanáctý nejrychlejší čas.

„Naučil jsem se obrovské množství nových věcí, což bylo velmi pozitivní. Odjel jsem přes 80 kol, v porovnání s 15 koly (v pátek) je to celkem velký rozdíl. Dalo mi to nový způsob sledování F1 a porozumění řízení vozu na trati,“ řekl Němec.

Mick Schumacher se na okruh v Bahrajnu při předsezónních testech F1 vrátil poté, co zde v listopadu loňského roku získal titul ve formuli 2.

„Je to velká zábava tady jezdit s vozem formule 1. Je úžasné, jak je to rychlé. Jsem schopen velmi tvrdě tlačit, spoléhat se na zadní část vozu a opravdu cítit přilnavost, která se mění nastavením. Je tu spousta pomůcek, které můžete využít k okamžitému vylepšení řízení na trati. Je to pro mě celkem pozitivní po příchodu z formule 2, kde v podstatě nemáte co měnit.“

I přes velmi omezené možnosti testování se Schumacher cítí být na svou první sezónu ve formuli 1 připraven.

„Opravdu se těším na sezónu. Nejradši bych jezdil každý den. Mohl bych odjet dalších osm dní a hned vyrazit do závodního víkendu.“

Schumacher je za volantem vozu VF-21 také dnes dopoledne, než pro odpolední část předá vůz Nikitovi Mazepinovi.