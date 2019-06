Ke konci sezóny by se mohlo závodit na pneumatikách pro příští rok

Týmy v pátek zamítly možnost, že by se F1 vrátila k loňským pneumatikám. Pro byla jen polovina týmů, přičemž pro schválení byl nutný souhlas alespoň sedmi týmů.

Existuje však jiný návrh. Ke konci sezóny by se závodilo na pneumatikách, které Pirelli chystá pro rok 2020.

Mario Isola v rozhovoru pro Autosport zdůraznil, že se zatím jedná pouze o nápad.

Pirelli podle pravidel může týmům dát dvě sady prototypů pro testování v tréninku. Není úplně jasné, zda a jak by se musela změnit pravidla, aby bylo možné nasadit prototypy do závodu.

Pokud by ke změně došlo, pak až někdy ke konci sezóny na posledních pár závodů. Podpora pro návrh by se najít mohla. Jedním z argumentů proti návratu loňských pneumatik byl ten, že loňské pneumatiky trpěly přehříváním a tvorbou puchýřů. Letošní pneumatiky se naopak dostávají mnohem hůře do provozního okna. Pirelli však slíbilo, že pneumatiky pro rok 2020 na tom budou lépe a pracovní okno bude širší.

„Pokud je Pirelli schopné vyrobit směsi pro roku 2020 brzy, pak je můžeme použít například v pátek,“ řekl Toto Wolff.

„A pokud se ukáže, že tyto směsi jsou lepší, můžeme použít i novou prototypovou pneumatiku v závodech pro poslední dvě nebo tři grand prix.“

Foto: Pirelli