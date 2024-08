Když zvuk osmiválce burácí ulicemi hlavního města. Do Prahy zavítala akce Red Bull Showrun

Red Bull Showrun představuje propagační podnik Red Bullu, při němž tato globální značka po celém světě prezentuje své historické i současné grand prix monoposty a další rychlé stroje. Koncepcí jde o spojení motorsportu s městskou zábavnou show – piloti se z uzavřených závodních okruhů přesouvají do center měst, jejichž ulice jsou přestavěny v rychlé rovinky, na nichž předvádí nadšencům své umění včetně donutů, pálení pneumatik při driftování a dalších kousků.

Red Bull podobné městské akce pořádá více než deset let a od počátku jich bylo svědkem již nespočet lidí po celém světě – v nedávné minulosti se Showrun konal v Budapešti, Belfastu, Vilniusu či v rakouském Kitzbühelu, kde na svém red bullu ambasador rudých býků David Coulthard driftoval po zledovatělé sjezdovce. Mezi obvyklé demonstrační piloty podniku patří právě zmíněný Skot či rakouský jezdec Patrick Friesacher.

Red Bull na své prezentace Showrun od roku 2012 vozí dva monoposty RB7 – jeden z nejlepších vozů, které kdy v královně motorsportu závodily. V roce 2011 s daným modelem Sebastian Vettel a Mark Webber získali 18 pole position z 19 kvalifikací, 12 vítězství, 27 pódiových umístění, 10 nejrychlejší kol a oba tituly mezi jezdci a konstruktéry, pro Red Bull tehdy druhé v pořadí.

S monopostem, který pojmenoval „Kinky Kylie“, Vettel v roce 2011 například ztratil v posledním kole Velkou cenu Kanady na úkor Jensona Buttona, ale také oslnivě vyhrál Velkou cenu Španělska o pouhou sekundu před Lewisem Hamiltonem, poprvé ovládl Grand Prix Monaka, na Monze si odvážně škrtl o štěrk při předjíždění Fernanda Alonsa v Curva Grande a v Japonsku oslavil svůj druhý jezdecký titul. Webber pak zase sezónu zakončil vítězstvím v Grand Prix Brazílie.

Red Bull v Praze

Akce, kterou Red Bull v sobotu předvedl v Praze, se připravovala zhruba rok a finalizována byla několik měsíců. Red Bull však do české metropole rozhodně nezavítal poprvé – už v roce 2021 se Coulthard projel v rámci projektu From Castle to Castle například po Karlově mostu, který pro Skota Prahu jako takovou symbolizuje: „Když slyším slovo Praha, hned si vybavím Karlův most a celkově překrásnou architekturu. Město v tomhle vyzařuje neskutečné kouzlo. Ještě nesmím opomenout Pražský hrad, který se mi taky velmi líbí,“ uvedl Coulthard před začátkem letošního programu.

Skot má obecně k hlavnímu městu velmi blízký vztah. V Praze byl dle svých slov poprvé v polovině 90. let a od té doby ji pravidelně navštěvuje: „Mám tu spoustu přátel. Vlastně sem jezdím častěji než do rodného Skotska. Praha je nádherná. Od památek přes gastronomii až po skvělé lidi. Věřím, že předvedeme show, na kterou se bude dlouho vzpomínat,“ avizoval Coulthard, který v Praze vloni představil projekt podporující ženy v motorsportu. Letos se pak nechal slyšet, že je podle něho otázkou pouze několika let, kdy bude v královně motosportu závodit žena: „Myslím, že se bavíme o příští dekádě. V ní by se již žena mohla objevit ve formuli 1.“

Show odstartovala svým způsobem již počátkem týdne, když od pondělí brázdila ulice Prahy mazací tramvaj v barvách Red Bullu s monopostem RB18, s nímž Max Verstappen a Sergio Pérez vyhráli oba šampionáty v roce 2022, na korbě. Již od pátku pak byla veřejnosti otevřena fanzóna v areálu na Rohanském nábřeží, kde si mohli návštěvníci vyzkoušet simulátor pit stopu, jízdy po zadním kole motocyklu či si prohlédnout vystavený vůz RB18 a monopost sesterské stáje Red Bullu Visa Cash App RB.

To hlavní se však mělo odehrát v sobotu po poledni, fanoušci formule 1 nicméně mířili do dějiště v dresech nejrůznějších konstruktérských stájí již od dopoledních hodin. Kolem poledne pak začaly kovové zábrany kolem trati a přistavené tribuny doslova obsazovat davy – celkový počet diváků se vyšplhal na neskutečných 17 000. V okolí asi kilometrové trati pak bylo možné rovněž zahlédnout české ambasadory značky Red Bull, jmenovitě zlatého medailistu z Paříže Martina Fuksu, Vavřince Hradilka, Evu Adamczykovou či Markétu Vondroušovou.

Hlavní program odstartoval po druhé hodině. Divákům byli nejprve představeni všichni jeho aktéři. Do Prahy zavítali obvyklí účastníci Showrunu – proslulý litevský freestylový kaskadér Arūnas „Aras“ Gibieža se svým motocyklem Suzuki GSX600R, člen Red Bull Driftbrother Elias Hountondji z Německa a Marco Zakouřil ve vozech BMW M4 G82, a konečně David Coulthard za volantem monopostu RB7.

Program se pak skládal z ústřední trojice předváděcích jízd – nejprve na trať vyjela studentská formule Dragon X, po níž následoval Gibieža, který divákům předvedl jízdu bez řídítek, po zadním kole, stojky na sedadle svého motocyklu a další kaskadérské kousky. Následovali Hountondji se Zakouřilem, kteří několikrát doslova začadili trať svými burnouty a drifty, při nichž ohodili blízko za svodidly stojící diváky kusy spálené gumy.

Po driftovacím představení nastoupil zlatý hřeb celého programu – vůz RB7, jehož řev motoru Coulthardem vyhnaného až na 18 000 otáček nechal Prahu zcela ohluchnout. Skot v monopostu, který je pro něj dle vlastních slov velkým „privilegiem“ pilotovat, projel několikrát celou tratí v rychlosti více než 200 km/h, aby následně na vybraných místech předvedl donuty. Coulthardova jízda Prahou trvala podle očekávání asi pět minut.

Program dále obohatila místní specialita – jízda českého závodníka a komentátora přenosů formule 1 Josefa Krále v supersportu Praga Bohema. Král celý podnik moderoval společně se Števem Eiselem, jenž se k němu chvíli nato ve voze připojil. Oba moderátoři se tak stali sami součástí programu.

Následně se ústřední aktéři akce v pořadí Gibieža-Hountondji–Zakouřil-Coulthard představili divákům ještě celkem dvakrát. V mezidobí byl program proložen rozhovory s účastníky podniku i fanoušky, kteří do Prahy dorazili z různých koutů České republiky. Před čtvrtou hodinou se pak odpolední program uzavřel.

Specifika podniku

Projekt pořádání Showrun se oproti běžnému závodění vyznačuje určitými osobitostmi. Grand prix vůz je totiž pro podobné akce mírně modifikován. Přestože je kromě skutečnosti, že se kvůli sponzorským smlouvám jezdí se současným zbarvením, předváděn originál vozu, s nímž v roce 2011 Vettel a Webber závodili, tým Red Bullu, skládající se zhruba ze 30 členů, se vždy obává, aby při demonstrační jízdě vše od pneumatik po motor fungovalo v optimálním teplotním režimu – koneckonců nejde o vůz, který by byl primárně navrhován a konstruován pro to, aby se točil dokola a pálil přitom gumy.

Pomalá jízda bez dostatečného proudění vzduchu hrozí přerůst v přehřátí agregátu, a proto tým na vozy nasazuje ventilátory, které pomáhají vůz při jízdě chladit: „Jsou plně integrovány do chladičů a řidič je ovládá otočným přepínačem na volantu, takže si je může zapínat a vypínat, jak potřebuje. Standardní vůz formule 1 pochopitelně ventilátory namontované na chladičích nebo něco podobného nemá, ale vzhledem k tomu, že jezdíme s vozem formule 1, stále operujeme s určitými limity. Teplota kapaliny je naším největším ukazatelem, proto je dashboard vozu vybaven údajem o teplotě kapaliny a děláme maximum možného do té doby, než pilot musí zchladit motor – takže žádné donuty, žádné burnouty, pouze několik chladných kol, abychom dostali teplotu zpět pod kontrolu a do úrovně nebo rozsahu, v němž jej můžeme vyslat znovu,“ objasnil vloni pro web RACER šéfmechanik Red Bull Heritage Greg Borrill.

Klíčová je kvalita asfaltu pro přilnavost monopostů, jež ovšem nebyla v Praze problémem, jak potvrdil týmový manažer stáje Red Bull Tony Burrows. Jezdci si také trať dopředu pečlivě prošli a zkusili si cvičně donuty, přičemž zvláštní pozornost věnovali krytům kanálů, které hrály v minulosti mnohdy nechvalně proslulou roli během některých víkendů formule 1 – v nedávné paměti je například loňské fiasko s uvolněným krytem kanálu v Las Vegas. Mezi hlavní devízy akce patří zvuk osmiválcového motoru Renault o objemu 2,4 litru a výkonu 750 koní, na „poslech“ rozhodně atraktivnější než současné hybridní pohonné jednotky. Jezdí se rovněž na stejné palivo jako v roce 2011.

V průběhu dne daly různé reklamní aktivity několikrát připomenout, že se stále jedná o primárně demonstrační/propagační podnik, který nemá ze své podstaty ambici měřit se s velkými každoročními festivaly nadšenců do motorsportu, jako je například slavný Goodwood Festival of Speed, kde se mimochodem jen letos představilo sedm klasických vozů a šest pilotů Red Bullu v čele s Maxem Verstappenem. Na druhou stranu se pořád jedná o zcela unikátní akci, která dosud neměla v České republice obdoby.

Primárním záměrem jejích pořadatelů je nabídnout atraktivní program v lokalitách, kde se velké ceny nepořádají, čímž Red Bull jako jediný z týmů formule 1 poskytuje zážitek, jehož by příznivci grand prix závodění obvykle jinak ve své zemi svědky být nemohli: „Částí úkolu je zavítat na místa, která nemají s formulí 1 přímý styk, někam, kde se nejezdí velké ceny nebo na trh, kde je mnohem obtížnější navštívit závod nebo získat lístky,“ vysvětlil vloni event manažer Red Bullu Oscar Cooper. Pokud se tímto způsobem Red Bullu skutečně daří vzbuzovat zájem o formuli 1 a poskytovat divákům nezapomenutelné zážitky, nelze o smyslu akce pochybovat.