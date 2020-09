Když zajedete dobré kolo a jste třináctý, není to dobrý pocit, přiznává Leclerc

Michele Alboreto v roce 1984 startoval z 11. a René Arnoux ze 14. pozice. Domácí Alboreto přesto před 26 lety dokázal nakonec dojet druhý.

Leclerc s Vettelem navázali na kvalifikaci z minulého podniku ve Spa-Francorchamps, kde také ani jeden z nich nepostoupil do Q3 mezi deset nejrychlejších.

„Před víkendem jsme to trochu čekali. Víme, že Spa a Monza jsou pro nás zřejmě dvě nejhorší tratě, další pak možná budou později. Je to tak, je to těžké, protože jakmile zajedete dobré kolo a jste třináctý, není to dobrý pocit,“ řekl Leclerc pro Sky F1.

„Jistě, bolí to o to více, že jsme tady doma. Bohužel taková je teď pro nás realita. Musíme pracovat a v Mugellu, což je stále domov pro Ferrari, budeme trochu lepší. Doufám, že od příštího závodu uvidíme světlo na konci tunelu, protože tohle jsou pro nás dva velmi těžké víkendy, kde zkoušíme věci na autě.“

Vettel letos poprvé nepostoupil z Q1

Bylo k tomu blízko už minulý týden v Belgii, dnes se černý scénář Ferrari naplnil. Vettel se v Monze nedostal ani z první části kvalifikace a zajel sedmnáctý čas. O možnost zlepšit se Vettela navíc připravil vláček jezdců, kteří si před poslední zatáčkou připravovali nájezd do svého ostrého kola.

„Nemělo smysl se začít navzájem předjíždět. Je tu minimální čas, takže všichni by to měli zvládnout. Když začnete předjíždět, způsobí to problémy. Tak to také bylo,“ řekl Vettel.