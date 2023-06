Když Wolff odhodí sluchátka, je podle Hornera pod tlakem. A když je pod tlakem on, je pod tlakem i tým

Podle Christiana Hornera není dobré, když šéf týmu dává najevo své negativní emoce. Ovlivňuje tím celý tým.

U Tota Wolffa jsme v minulosti viděli, jak dává během závodu v boxech najevo emoce – pozitivní ale i ty negativní. A to včetně házení sluchátky.

„Každý sport je psychologická hra. Když vidíte, jak soupeř ztrácí nervy a mrští sluchátky, říkáte si ‚ok, je pod tlakem‘," řekl Horner v dokumentu Sky Secrets of Success. „A pokud je pod tlakem on, pak jsou pod tlakem i všichni ostatní kolem něj, protože tlak se šíří shora.“

„Nikdy bych sluchátky nehodil. Vnitřně bych ta sluchátka hodil stejně tvrdě jako on, ale prostě bych to neudělal fyzicky. Myslím, že každý je prostě jiný.“

Mezi Hornerem a Wolffem panovala nebo panuje rivalita. V poslední době se však situace uklidnila – Mercedes momentálně na Red Bull nemá, a tak není situace tak napjatá, jako byla v roce 2021.

„Tota si nesmírně vážím za všechno, co udělal a čeho dosáhl. Ale jsme konkurenti. Nikdy jsem nebyl zastáncem toho, že se svým konkurentem můžete být nejlepší přátelé. Myslím, že by to bylo neupřímné.“

„Chci, aby všichni v mém týmu viděli, že ať už závodíme s kýmkoli, je to konkurent a musíme být jednotní.“