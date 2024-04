Když vy Visa, tak my Mastercard. Také druhý platební gigant chce do F1 a to možná s McLarenem

Jedním z titulárních sponzorů týmu Racing Bulls (RB) se stala společnost Visa. Do F1 chce nyní podle Sportbusiness.com vstoupit také druhý platební gigant.

O spolupráci s touto společností údajně projevilo zájem několik špičkových týmů. Ozvaly se McLaren, Aston Martin, Mercedes ale také Ferrari. Maranello ale ve středu oznámilo dohodu se společností HP, která se stala titulárním sponzorem. V případě Astonu Martin jsme trochu skeptičtí, protože důležitou roli tam hraje Aramco.

Favoritem má být McLaren a k oznámení by mohlo dojít už v Miami. Na to, zda uvidíme tým McLaren Mastercard nebo spíše Mastercard McLaren, si musíme ještě počkat. Pro Mastercard by šlo nicméně o návrat. V roce 1997 byla společnost partnerem týmu Lola, ale bylo to hodně krátké partnerství.

Vincenzo Sospiri ztratil v úvodní kvalifikaci sezóny v Austrálii na Jacquese Villeneuva více než 11 sekund. Jeho týmový kolega ještě o sekundu více. Byl to první a poslední závodní víkend tohoto týmu.