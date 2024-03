Když Verstappen získal sedačku v F1 poté, co jsem ho porazil, bylo těžké to skousnout, zavzpomínal Ocon

Esteban Ocon zavzpomínal na deset let starou situaci, kdy jakožto šampion evropské F3 málem musel skončit se závoděním, zatímco jím poražený Max Verstappen získal sedačku v F1.

Když Max Verstappen získal před sezonou 2015 v 17 letech místo v týmu F1 Scuderia Toro Rosso poté, co měl za sebou jednu sezonu formulového závodění, zaskočilo to kdekoho.

Lítost kvůli tomu pocítil tehdy především Esteban Ocon, který v sezoně 2014 Verstappena porazil v přímém souboji o titul v evropském šampionátu F3.

Francouz, který proti Verstappenovi závodil i na motokárách, nyní v podcastu High Performance přiznal, že to pro něj nebylo snadné období.

„Naše motokárové časy byly trochu divoké. Všichni se Jose (Verstappena, pozn. red.) a Maxe v té době trochu báli, protože Jos předtím jezdil ve formuli 1 a byl známý tím, jak je divoký a jak ostře dokáže mluvit s ostatními mladými závodníky na motokárových tratích. Já a můj otec jsme se ale nikdy nebáli, protože jsme prostě chtěli závodit,“ prohlásil Ocon.

„Pak jsme se s Verstappenem potkali ve formuli 3, kde jsme bojovali o titul a tvrdě spolu závodili. K tomu musím říct, že jsem si závody s Maxem vždy užíval,“ uvedl dále současný pilot stáje Alpine.

Ačkoliv se v již zmíněné sezoně 2014 stal Ocon mistrem, neměl další závodění zajištěné, zatímco v celkovém pořadí třetí Verstappen zamířil rovnou do F1.

„Některé věci byly mimo naši kontrolu. Byl to moment, kdy jsem se chystal jít pracovat s tátou –⁠⁠⁠⁠⁠ jako mechanik,“ zavzpomínal Ocon.

„Byl jsem tehdy členem programu Lotus F1 Team Junior, který patřil pod Gravity Sport Management. Ten však v té době neměl finance, abych mohl pokračovat i v roce 2015. Neustále jsem si proto volal s Totem (Wolffem, pozn. red.), aby pro mě našel řešení, vzhledem k tomu, že jsem tehdy s motorem Mercedes vyhrál F3,“ vysvětil vítěz Velké ceny Maďarska 2021.

Ocon se nakonec stal členem juniorky Mercedesu a po zisku titulu v seriálu GP3 a účasti v DTM se v roce 2016 dostal i do F1.

„Když ale předtím dostal Max místo v F1 poté, co skončil v F3 třetí, zatímco mě hrozil konec závodění, tak to se vstřebávalo jen velice těžce a byl jsem hodně naštvaný. Nepřišlo mi to fér,“ dodal Ocon.