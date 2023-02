Když to potřebujete, nestyďte se vyhledat pomoc psychologa, vyzývá Russell další muže

Pilot Mercedesu ve formuli 1 George Russell otevřeně promluvil o svých vlastních zkušenostech s mentálním zdravím a o tom, jak mu pomohly návštěvy psychologa. Britský jezdec také nerozumí tomu, proč to mnoho mužů považuje za slabost.

Russell přiznal, že navštěvoval psychologa, se kterým rozebíral své výkony na trati. Společná sezení mu také pomohla vytvořit si lepší pohled na svůj osobní život.

„Nikdy jsem se příliš nezajímal o duševní zdraví. Začal jsem s tím teprve před rokem a půl nebo dvěma lety, když jsem začal mluvit s psychologem hlavně o mých osobních výkonech na trati,“ řekl Russell pro Men’s Health UK.

„Až během těch rozhovorů jsem měl pocit, že 'tohle mi dává více než jen výhody na trati'. Když jsem odcházel z těch sezení, měl jsem ze sebe lepší pocit. Cítil jsem, že ze mě spadla ta tíha. Někdy jsem na ta sezení šel s tím, že nemám moc o čem mluvit a bude to trvat tak pět nebo deset minut, a nakonec jsem tam byl přes hodinu. Od té chvíle jsem se cítil být silný.“

Russell není prvním jezdcem, který otevřeně promluvil o duševním zdraví. V roce 2021 přiznal problémy i Lando Norris z McLarenu.

Russell řekl, že vyhledal pomoc odborníků vždy, když se po náročném závodním víkendu cítil na dně.

„Moment, kdy jsem si řekl, že potřebuji vyhledat profesionální pomoc, byl vždy po opravdu těžkém závodě, nebo když jsem havaroval. Byl to velmi těžký moment mé kariéry. Myslel jsem si, že se z toho dokážu posbírat a dařilo se mi to, přesto jsme se rozhodli promluvit s profesionálem.

„Byl jsem tak rád, že mi to bylo doporučeno, protože jsem z toho rozhovoru a sezení odešel s mnohem lepším pocitem sám ze sebe, negativa jsem zahodil a zvedl se.“

Russell také vyzval další muže, kteří se necítí být po psychické stránce v pořádku, aby se nebáli vyhledat pomoc.

„Fyzické zdraví a fyzické cvičení má, alespoň u mě, obrovský dopad na duševní zdraví. Myslím, že mezi fyzickým a duševním zdravím je příliš velká mezera. Cítím, že musíme tyto dvě oblasti posunout směrem k sobě a udělat z toho otázku globálního zdraví.

„Opravdu nevím, proč tolik mužů stále považuje duševní zdraví za slabost. Jsme tak hrdí na to, že jsme silní a jakékoliv problémy se snažíme odsunout stranou a překonat je.

„Mám pocit, že se právě v tomto musíme pokusit to obrátit, není se za co stydět. Mluvit o něčem, ať už je to s kamarádem, členem rodiny nebo ať už vyhledáte odbornou pomoc. Myslím, že řadu mužů by překvapily výsledky, kdyby měli jen otevřený a upřímný rozhovor.“