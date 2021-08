Když se ve výsledcích objeví DSQ. Podívejte se na předešlé diskvalifikace ve F1

GP Japonska 2019: Renault

Diskvalifikováni byli Daniel Ricciardo a Nico Hülkenberg. Renault byl vyšetřován na základně podnětu Racing Pointu, který vzešel z informací bývalé zaměstnankyně Renaultu. Důvodem bylo podezření, že Renault využívá systém, který v průběhu kola v závislosti na pozici vozu na okruhu automaticky mění rozložení brzdné síly.

To se neprokázalo, ale i tak byl Renault usvědčen z toho, že používal něco, co jezdcům nastavování rozložení brzdné síly usnadňovalo. Stewardi to vyhodnotili jako nedovolenou pomůcku a tedy porušení sportovních a nikoliv technických pravidel. Oba jezdce diskvalifikovali z GP Japonska. Daniel Ricciardo přišel o šesté a Nico Hülkenberg o desáté místo.



Foto: Getty Images / Mark Thompson