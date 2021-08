Když se v neděli daří méně. Závody jsou podle Russella něco zcela jiného než kvalifikace

George Russell získal v Maďarsku první body pro Williams. „Nemám slov. Můj poslední závod byl pravděpodobně nejlepší v mé kariéře,“ řekl Russell pro Auto Motor und Sport.

„Bojoval jsem jako blázen, abych udržel Ricciarda a Verstappena za sebou. Po období dřiny, tři a půl roku pro tým a dva a půl pro mě, jsem za všechny šťastný.“

Russellovi se dlouhodobě daří v kvalifikaci. V závodě pak má problém dobrou kvalifikační pozici proměnit v solidní výsledek.

„Mezi kvalifikací a závodem je velký rozdíl. Auta reagují velmi odlišně. V kvalifikaci jsou pneumatiky zcela nové a na spodní hranici teplotní stupnice. Můžete být agresivní. V letmém kole teplota stoupá, ale nikdy není hrozivě vysoká. V závodě je tomu jinak. Nádrž je plná, jedete za ostatními auty, kloužete. Teploty jsou na hranici únosnosti.“

„Proto nejlepší vozy vždy ujedou. Je příjemné jet v čistém vzduchu. Všechno je snazší. Stačí se podívat na jezdce uprostřed pole. Pokud měli skvělou kvalifikaci a odstartují z první čtyřky, v závodě vždy zaostávají. Na konci závodu mají ztrátu 30 sekund na Red Bull a Mercedes. Stejné je to i u nás, když se umístíme vysoko. Ze středu pole padáme dozadu. Na konci jsme 30 sekund za skupinou ze středu pole. V závodě bohatí bohatnou a chudí chudnou.“

K bodům byl Russell přesto letos několikrát blízko. Přišel ale defekt, na poslední chvíli ho předjel Alonso, nebo přišla nehoda s Bottasem. Která „ztráta“ bolela nejvíce?

„Defekt byl těžší. Protože to vůbec nebyla moje zodpovědnost a z velké části to nebylo ani v rukou týmu. Možná kdybychom ve druhém závodě udělali něco trochu jiného, mohlo to vyjít. Fernando mě ale pár kol před koncem předjel a pak měl přede mnou stále náskok pěti sekund. Byl prostě mnohem rychlejší. Takže jsem nebyl tak zklamaný. Zasloužil si desáté místo, my ne.“

„V Imole to bylo jiné. Tam bychom si to zasloužili. Byli jsme rychlí, měli jsme dobrou kvalifikaci a dobrou rychlost v závodě. To byl skutečný obraz. Stejně jako v prvním závodě v Rakousku. Byli jsme na osmém místě a zasloužili jsme si ho díky našemu tempu.“

Maďarsko bylo pro Williams naprosto klíčové. Získal tolik bodů, že se dostal na osmé místo a Alfa Romeo a Haas to budou mít hodně těžké, pokud budou chtít Williams přeskočit. Pokud se samozřejmě nestane něco podobného, co jsme viděli v Maďarsku a ke slušným bodům se nedostanou i soupeři.

Další šance v Zandvoortu a Monze?

Existují ale závody, ve kterých by mohl mít šanci znovu Williams a to třeba i za méně neobvyklých podmínek

„Možná v Zandvoortu, protože je to nová trať. Pro všechny to bude nová zkušenost. Možná i Monza. K našemu překvapení jsme tam byli poslední dva roky rychlí, i když jsme měli velmi nevýkonné auto. Letos máme efektivní auto, takže bychom na tom mohli být v Monze dobře. Na druhou stranu, na Silverstonu jsme byli rychlí, i když trať by pro nás měla být jednou z pěti nejhorších. A tam jsme byli lepší než kdekoli jinde. Podivné.“

Alonso je jeho fanouškem

Russell je spojován s Mercedesem. Už dnes, kdy jezdí za Williams, má mnoho fanoušků. Mezi ně se řadí také Fernando Alonso.

„Slyšel jsem to z médií. Hodně pro mě znamená, když něco takového slyším od někoho, jako je Fernando. Je to jeden z nejlepších závodních jezdců všech dob. Viděl jsem statistiku, podle které mu chybělo jen asi deset bodů k tomu, aby měl mnohem více titulů. Dva tituly mistra světa jsou velkým úspěchem, ale byl tak blízko k mnoha dalším. Je vždy příjemné, když vás pochválí jezdci, kterých si velmi vážíte.“

Kolize Hamiltona s Verstappenem? Závodní incident

V rozhovoru přišla řeč také na incident mezi Hamiltonem a Verstappenem v Silverstonu.

„Stejně jako všichni ostatní jsem se na ten incident díval stokrát. Pro mě to byl závodní incident. Nebylo za tím nic zlomyslného. Lewis je jedním z nejčistších a nejférovějších jezdců. Vždy se podívám na svá videa, zkontroluji data, vyhledám zajímavosti. Jen abychom pochopili, co se stalo. Když závodíte, nevíte, co se děje. Když jsem objížděl Copse, Maxe jsem v hromadě pneumatik ani neviděl.“

F1 je těžší než F2

Russella se také zeptali na rozdíl mezi F2 a F1. Královna motorsportu je podle něj těžší, protože je vše na hraně.

„Vše je na hraně možností. V juniorských kategoriích je vždy určitá volnost. S brzdami nejsou žádné problémy. Vždy jsou v pracovním okně. S chlazením není žádný problém. Existuje úroveň, která je pro všechny stejná. Pokud je ve formuli 1 větší horko, než se očekávalo, a máte problémy s chlazením, musíte ubrat rychlost. Rozdíl je ale hlavně v aerodynamickém profilu. Závodění se s ním stalo příliš obtížným. Proto jsem z roku 2022 tak nadšený.“