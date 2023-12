Když se objeví nějaká šílená spekulace ohledně mojí budoucnosti v F1, tak to vůbec neřeším, říká Čou

Kuan-jü Čou má za sebou druhou sezonu ve formuli 1. Stejně jako v té první získal šest mistrovských bodů. Všeobecně se má však za to, že čínský pilot udělal meziročně výkonnostní pokrok, když za kolegou Valtterim Bottasem zaostával méně než vloni.

Přesto trvalo poměrně dlouho než jeho tým, který v uplynulých letech nesl název Alfa Romeo, potvrdil, že služby ze Šanghaje bude využívat i v roce 2024.

Ještě před zářijovým oznámením, že Čou bude barvy stáje z Hinwilu hájit i nadále, se začaly šířit spekulace, že je Číňanova budoucnost v týmu ohrožena nedostatkem financí, které by měly proudit ze strany jeho sponzorů.

To však nyní Čou poměrně jasně vyvrátil.

„Je to politika! Stejně jako když se říkalo, že Sergio (Pérez, pozn. red.) ukončí po GP Mexika kariéru, ale pak se nic nedělo. Stejně tak, že si prohodí místo s Fernandem (Alonsem). Je to šílené,“ prohlásil Čou, kterého cituje Autosport.

Na dotaz, zda ho spekulace o jeho osobě znepokojovaly, Čou řekl:

„Upřímně řečeno, bylo mi to úplně fuk! Je to stejné jako v případě dalších šílených věcí, které se ke mě dostaly, když jsem poprvé podepsal smlouvu (urážky na sociálních sítích). Tehdy jsem si řekl, že to nechám být a že budu mluvit prostřednictvím výkonů na dráze. Od té doby je vše v pořádku,“ přiblížil 24letý závodník.

„Naopak jsem velmi klidný, protože víte, co přijde. Někdy je to tedy docela legrační,“ dodal Čou.