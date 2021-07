Když se naskytne šance zaútočit na Verstappena, půjdu do toho, říká druhý Norris

Brit na nejrychlejšího Maxe Verstappena z Red Bullu ztratil pouze 48 tisícin sekundy. Přesto je druhé místo nejlepším kvalifikačním výsledkem Norrise během jeho působení ve F1.

Norris tak navázal na minulý víkend, kdy na Red Bull Ringu v rámci Velké ceny Štýrska obsadil v kvalifikaci čtvrté místo, ale díky penalizaci Valtteriho Bottase startoval třetí.

„Uděláme maximum, pokusíme se udělat krok vpřed a vydat se správným směrem. Ale nebylo to tak, že bychom minulý víkend byli blízko a nyní jsme udělali ten další krok. Nechci být příliš negativní, chci být optimista. Zároveň jsem ale realista a vím, že to bude těžký závod,“ říká Norris.

„Jsme v nejlepší pozici, když ale budu mít šanci jít na první místo, šanci závodit s Maxem, půjdu do toho. Stále to dělám, stále závodím. Pořád chci dělat to nejlepší. Také ale vím, co je nejlepší pro nás, co je nejlepší pro mě a pro tým a proti komu bohužel v zítřejším závodě budeme bojovat.“

Ricciardo opět třináctý

Stejně jako minulý víkend obsadil na stejné trati Daniel Ricciardo v kvalifikaci i dnes třinácté místo. Letos tak už popáté chyběl mezi deseti nejrychlejšími.