Když porazíme Mercedes tady, tak ho můžeme porazit všude, zní z Red Bullu

„Je to fantastické,“ řekl Christian Horner pro Sky. „Je to naše vůbec první pole position ve Francii. Max dnes podal skvělý výkon.“

„Byl rychlý ve většině tréninků během celého víkendu. A myslím, že jsme jako tým zlepšovali auto s každým tréninkem.“

Sergio Pérez skončil v kvalifikaci čtvrtý za oběma jezdci Mercedesu. „To, že se tam dostal i Checo, který navázal na svou formu z Baku, je skvělý týmový výkon.“

Hamilton a Mercedes získali pole position a vítězství v obou předešlých závodech na okruhu Paula Ricarda. Horner uvedl, že překonání soupeřů na místě, které je tradičně jedním z jejich nejsilnějších, dodává týmu sebevědomí.

„Určitě nám to dodává větší sebevědomí. Uvidíme, jak to bude zítra, ale tento okruh je v posledních letech baštou Mercedesu, takže pokud je dokážeme porazit tady, tak je můžeme porazit kdekoliv.“

„V sázce je samozřejmě hodně, ale celý tým pracuje neuvěřitelně dobře, pracuje dlouhé hodiny. Letos je to těžké, protože máte současný vůz, máte vůz pro příští rok, máte rozpočtový strop a všechno ostatní, co se děje. Ale když vidíte, jak se celý tým jako celek semknul a vyvíjí na Mercedes takový tlak, je to fenomenální.“

Hamilton po kvalifikaci mluvil o velké rychlosti Red Bullu na rovinkách. Horner přiznal, že tým jezdí s nižším přítlakem.



Zadní křídla Red Bullu a Mercedesu v Le Castellet. Foto: Getty Images

„Ubrali jsme vozu trochu přítlaku. Asi to poznáte při srovnání velikosti našeho zadního křídla se zadním křídlem Mercedesu.“

Red Bull je díky nižšímu odporu rychlejší na rovinkách. „Ve třetím sektoru se nám stále daří zajíždět velmi dobré časy, takže nám to pomáhá vytvářet konkurenceschopné časy na kolo. A doufejme, že na tom budeme zítra v závodě dobře.“