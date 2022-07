Když nevyhráváte správným způsobem, karma vás dožene, myslí si Wolff

Toto Wolff se v rozhovoru pro Square Mile vrátil k loňské sezóně. Tentokrát ne k Abú Dhabí ale k dřívějšímu závodu v Džiddě. Max Verstappen tam vracel pozici Hamiltonovi, ale zpomalil a došlo ke kolizi, za kterou dostal jezdec Red Bullu následně trest. Reakci Wolffa na kolizi si můžete pustit na videu níže.

„Někdy si připadám jako fotbalový trenér: existuje bod, kdy už nemůžete nic udělat a musíte to nechat na hráčích na hřišti, aby odvedli svou práci. Proto když jste u toho, máte takové reakce. Někdy musíte stisknout tlakový uvolňovací ventil,“ řekl Wolff.

„Věděli jsme, že musíme vyhrát každý závod, abychom získali titul mistra světa, takže když Max vybržďoval Lewise a vypadalo to, že jsme přišli o přední křídlo, nemohl jsem uvěřit, že to právě udělal. Odtud pramenila ta reakce. Uklidnil jsem se a šel jsem si nasadit sluchátka, když jsem si uvědomil, že na nich visí jen jedno sluchátko, všechno ostatní bylo stále na stole!“

Vyhrát za každou cenu?

Wolff také uvedl, že jeho přístup se v průběhu působení ve F1 změnil. „Sport je zábavní produkt a mentalita ‚vyhrát za každou cenu‘ je něco, co bych před pár lety schvaloval. Do značné míry je to americký způsob, jak prostě rozdrtit soupeře, ať to stojí, co to stojí. Dnes chci stále vyhrávat, ale chci vyhrávat správným způsobem. Mám hodnoty a způsob myšlení, které chci v týmu zastávat. Věřím v pokoru, poctivost, čestnost a transparentnost. To jsou ingredience, které jsou z dlouhodobého hlediska důležité.“

„Můžete mít někoho, kdo vyhrává, ale nevyhrává správným způsobem, ale to nevydrží dlouho. A... karma existuje. Nedívám se na jeden závod nebo jednu sezónu, ale na deset nebo dvacet let. Můj pohled je dlouhodobý, protože jsem spolumajitelem týmu. Můj čas neskončí s mou pracovní smlouvou, takže mi to umožňuje dívat se dál. Chci se ohlédnout zpět a říci: ‚Dělali jsme to správně a byli jsme úspěšní‘.“