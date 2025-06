Když nebyla šance jít do top týmu, rozhodl jsem se pomoct jeden vybudovat, říká Sainz

Když bylo na začátku loňského února oznámeno, že Carlos Sainz na konci sezony 2024 opustí Ferrari, začalo se okamžitě spekulovat o tom, kam by mohl Španěl zamířit.

Rodák z Madridu se nakonec upsal Williamsu, což mohlo být pro mnohé z jeho fanoušků zklamáním, vzhledem k tomu, že stáj z Grove v posledních letech patřila do podprůměru, přestože se zdá, že je nyní na vzestupu.

K tomu, proč o Sainze nakonec neměl zájem žádný z tzv. top týmů, se nyní v rozhovoru pro Motorsport.com vyjádřil i on samotný.

„Dospěl jsem k vlastním závěrům, ale nechám si je pro sebe. Věřím, že lidé, kteří F1 dobře znají, vědí, proč se určitá rozhodnutí dějí. Nepotřebuji to vysvětlovat před mikrofonem. Řekl jsem si tedy, že když nemůžu nastoupit do špičkového týmu, pomůžu nějaký vybudovat,“ vysvětlil 30letý závodník, jenž byl spojován i s možnými přestupy do Mercedesu a do Red Bullu.

„Ve Williamsu jsem viděl potenciál pro začátek velkého příběhu. S Jamesem (Vowlesem, šéfem týmu) jsem dlouho mluvil o jeho vizi, a tak jsem se rozhodl mu důvěřovat – připadalo mi to jako nejlepší příležitost, jak pomoci vybudovat špičkový tým,“ uvedl Sainz, který je zatím se svou volbou spokojený.

„Po šesti měsících nové cesty mohu říci, že jsem o ni přesvědčen ještě více, než když jsem podepsal smlouvu. Všichni pracujeme na 100 %, abychom dosáhli našeho cíle,“ dodal vítěz čtyř velkých cen.