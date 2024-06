Když na to nemáš, jdi domů! Villeneuve se pustil do Ricciarda

Jacques Villeneuve se pustil do Daniela Ricciarda. Podle něj na to nemá...

„Čtyři nebo pět let slyším: ‚Musíme mu postavit lepší auto.‘ Chudák chlap!“ řekl Villeneuve pro Sky Sports.

„Je mi to líto. Pět let? V žádném případě! Tady jsme ve formuli 1. To byste mohli udělat pro takového Lewise Hamiltona, který vyhrál mnoho světových šampionátů. Ale ne pro někoho, kdo na to prostě nemá.“

„Když na to nemáš, jdi domů! Určitě se najde někdo jiný, kdo tě nahradí. V motorsportu to tak vždy fungovalo. Je to prostě první třída. Není důvod pokračovat a hledat si stále nové výmluvy.“

Ricciardovi se v posledních sezónách nedaří, ale nebylo tomu tak vždy. V roce 2014 porazil ve své první sezóně u Red Bullu Sebastiana Vettela. Získal tři vítězství, zatímco Vettel v poslední sezóně u rudých býků nevyhrál. Na body to bylo 238 ku 167.

V roce 2016 se jeho týmovým kolegou stal Max Verstappen a byl to poměrně vyrovnaný interní souboj. Villeneuve to ale vidí jinak.

„Porazil Vettela, který byl vyhořelý a snažil se na autě vymýšlet věci, aby znovu vyhrál, a to mu zkazilo víkendy. A pak porazil Verstappena, který měl 18 let a teprve začínal. To bylo všechno. Od té doby už nikdy nikoho neporazil. Jeho image ho držela v F1 víc než jeho skutečné výsledky.“

Sainz čekal moc dlouho

Villenueve v Montrealu promluvil také o budoucnosti Carlose Sainze, který je spojován se sedačkou u Audi nebo u Williamsu, ale zatím nebylo nic potvrzeno, a tak je stále bez místa.

„Mám dojem, že čekal příliš dlouho na něco, o čem věděl, že se nestane. Nebylo možné, aby se uvolnilo místo v Red Bullu. Přes zimu tam byl příliš velký chaos. Potřebují stabilitu.“

„Christian Horner odvedl dobrou práci, když tým znovu usadil a udržel Maxe spokojeného. Nepřivedete jezdce, který by přišel do týmu a řekl: ‚Jsem tu, abych porazil Maxe‘. To by prostě nefungovalo.“

„Pérez ví, že má štěstí, že tam je, a zná svou pozici. Je ve stínu Maxe. Tým to potřebuje.“

„Mercedes... Sainz nepůjde na roční smlouvu. Chtějí Antonelliho ve svém autě do roku 2026, takže pro Sainze je to nevhodná situace.“

„Pokud dostane pětiletou smlouvu s Audi, tak proč ne? Aerodynamický tunel bude úžasný, na továrně se musí ještě zapracovat, ale mohla by to být perspektiva. Pokud ne, Williams je na cestě vzhůru, takže to není špatné místo.“