Když mě Pérez předjel, myslel jsem, že na pódium můžu zapomenout, říká třetí Alonso

Po šesti závodech formule 1 se Fernando Alonso vrátil na stupně vítězů, když v dramatickém finiši Velké ceny São Paula v souboji o třetí místo porazil Sergia Péreze.

Pérez z Red Bullu předjel dvojnásobného mistra světa v první zatáčce předposledního kola, Alonso si ale stupně vítězů vzal zpět úspěšným útokem po vnější stopě do čtvrté zatáčky v posledním kole závodu.

Ve sprintu na cílovou čáru pak byl Španěl úspěšnější o 53 tisícin sekundy.

Alonso po závodě připustil, že ztratil naději na stupně vítězů poté, co jej v 70. ze 71 kol předjel Pérez. Když ale pilot Red Bullu chyboval v první zatáčce posledního kola, uviděl 42letý závodník příležitost do čtvrté zatáčky.

„Pro mě to bylo asi 30 kol, kdy jsem byl pod tlakem Checa, když mě ale dvě kola před cílem předjel, pomyslel jsem si: 'Dobře, je po všem, pódium už není možné'. Brzdil ale trochu později do první (zatáčky) a já si řekl: 'Dobře, půjdu do toho do čtvrté zatáčky'.“

Aston Martin dal díky výkonu v Brazílii zapomenout na špatnou formu z druhé poloviny sezóny, kdy po letní přestávce tým klesl z třetího na páté místo v Poháru konstruktérů.

„Pro tým je to fenomenální výsledek. Už několik měsíců se trápíme, v posledních dvou závodech jsme dvakrát odstoupili. Toto pódium je tedy pro ně, pro všechny zaměstnance v továrně, bojujeme až do posledního kola.

„Stále se učíme o autě, tyto vozy jsou po aerodynamické stránce tak komplexní. Trochu jsme experimentovali, abychom našli směr pro příští rok, aniž bychom zapomněli, že stále letos bojujeme. Z tohoto výsledku mám tedy radost.“

Stroll pátý

Úspěšný víkend Astonu Martin v Brazílii potvrdil pátým místem druhý pilot týmu Lance Stroll.

„Ani jeden můj start nebyl skvělý. Hodně se mi protočila kola a měl jsem velmi malou trakci, takže jsem se nerozjel velmi dobře,“ řekl Stroll.

„Pak jsme ale měli hodně rychlosti. Byli jsme rychlejší než Ferrari a Mercedes a vypadalo to, že jsme zpátky tam, kde jsme byli na začátku roku. Dnešní výsledek nám dává naději, že v posledních dvou závodech můžeme bojovat o body.

„Nakonec velký potlesk týmu. Posledních pár závodů bylo náročných, dnešek je ale skutečnou odměnou a po třech týdnech na cestách odjíždíme domů s úsměvem na tváři.“