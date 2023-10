Když máme místo pro hollywoodský štáb, máme místo i pro jedenáctý tým, říká prezident FIA

Prezident FIA si nemyslí, že by kvůli jedenáctému týmu měly vzniknout bezpečnostní či logistické problémy.

I když FIA nedávno udělila zelenou týmu Michaela Andrettiho k tomu, aby nejdříve v roce 2025 vstoupil do F1. Samotný šampionát však z tohoto rozhodnutí není úplně nadšený, takže se ještě povedou jednání o tom, zda a za jakých okolností se tato americká stáj ke královně motorsportu připojí.

Proti rozšíření startovního pole jsou především současné týmy, které mají hned několik argumentů, proč by Andretti neměl být do F1 připuštěn.

Kromě ekonomických dopadů (Andretti by současným stájím bral část jejich podílu ze zisků F1), někteří zmiňuji i další negativní aspekty, které by jedenáctý tým přinesl.

Patří mezi ně i bezpečnost, ale i logistika v tom smyslu, že na některých okruzích není zkrátka dost místa (nejčastěji se zmiňuje Monako a Zandvoort).

Šéf FIA Muhammad bin Sulajim nicméně s těmito argumenty nesouhlasí.

„Když si můžeme dovolit mít hollywoodský tým...,“ prohlásil bin Sulajim, kterého cituje web RacingNews365.com, v souvislosti tím, že se v zákulisí velkých cen natáčí film, jehož tvůrci využívají část padoku, včetně garáží.

„Smlouvy jsou naprosto jasné. Už nyní máme 11 týmů (vč. toho hollywoodského). Jakmile skončí s natáčením, budeme mít místo (pro opravdovou 11. stáj),“ odkázal prezident FIA na skutečnost, že již v současné Concordské dohodě se počítá se 12 týmy.

Bin Sulajim navíc uvedl, že na možnost, že v F1 může závodit až12 týmů, nezapomínají ani smlouvy s jednotlivými okruhy.

„Je to odpovědnost promotéra a okruhu, nikoliv naše (FIA). My do toho nezasahujeme, ale taková jsou pravidla,“ dodal.

„Pravidla neuplatňujeme jen my, pravidla se uplatňují všude, všemi stranami.“