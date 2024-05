Když máme dobrý den, jsme pátí, říká Russell. S vítězstvím v závodě v nejbližší době nepočítá

George Russell dojel v Miami na osmém místě. Porazil ho Júki Cunoda a dojel před Piastrim, který musel do boxů s poškozeným křídlem. Piastri dojel sice mimo body, ale zmiňujeme ho jako jezdce z prvních třech týmů.

„Něco mi na autě nesedělo,“ řekl Russell, kterého cituje web Adama Coopera. „Prostě jsem neměl žádnou přilnavost, žádné tempo. Celý poslední stint jsem byl pomalejší než Júki. Musíme zjistit, co se stalo.“

„Abych byl upřímný, tak opravdu nevím, momentálně je to pro nás jako na houpačce. Když máme dobrý den, jsme pátí a když máme špatný den, jsme osmí. Dnes byl špatný den a my jsme skončili na osmém místě.“

Russell věří, že vítězství Landa Norrise ukazuje, že se týmy mohou relativně rychle zlepšit. McLaren na tom byl na začátku loňské sezóny špatně. Pak ale přišly upgrady a tým najednou bojoval o pódia. V Miami nasadil další velký balík, který podle odhadů přinesl až 4 desetiny sekundy na kolo. Norrisovi sice pomohl safety car, ale to nic nemění na tom, že byl McLaren v Miami rychlý.

„McLaren se před 12 měsíci v Miami kvalifikoval na 17. a 18. místě a dnes vyhrál. Ukazuje to, co je možné, když děláte věci správně. V současné době ale nemáme věci v pořádku a musíme rychle provést změny.“

„V krátkodobém horizontu nás čeká pár věcí, ale nic, co by z nás teď udělalo vítěze závodu. Myslím, že se musíme smířit s tím, že jsme momentálně čtvrtý nejrychlejší tým –časy na kolo nelžou, šampionát nelže. Na tomto místě se nacházíme. Jak jsem řekl, myslím, že teď týden co týden bojujeme o oblast mezi pátým a osmým místem.“