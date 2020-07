Když koronavirus pomáhá. Jak dostala pandemie Neweyho syna do DTM?

V šampionátu DTM se na svoji druhou sezonu v řadě chystá belgická zákaznická stáj Audi WRT, která pro letošek rozšířila svoji účasti ze dvou vozů na tři. Jeden ze tří speciálů Audi RS5 Turbo DTM měl původně pilotovat britský bývalý pilot IndyCar Ed Jones.

Pětadvacetiletý závodník má britské občanství, narodil se však ve Spojených arabských emirátech, konkrétně v Dubaji, kde také trvale žije. A právě to ho připravilo o letošní angažmá v DTM. Kvůli celosvětové pandemii postihla leteckou dopravu rozsáhlá omezení, následkem kterých se Jones v červnu nemohl zúčastnit předsezonních testů na Nürburgringu.

Pro poslední testovací den povolal tým WRT místo Jonese Harrisona Neweyho a jeho náhlý skok do vozu DTM mu nakonec vynesl smlouvu na celou sezonu. Vše přitom odstartoval nevinný telefonní hovor mezi šéfem německé série a bývalým pilotem F1 Gerhardem Bergerem a Harrisonovým otcem Adrianem, který je fanouškům „královny motorsportu“ dobře znám jako inženýr týmu Red Bull.

„Byla to trochu náhoda. Můj táta byl na telefonu s Gerhardem a probírali jen samé nesmysly,“ rozpovídal se Harrison Newey o pozadí svého přestupu k WRT v rozhovoru pro web motorsport.com.

„A na poslední chvíli Gerhard zmínil, že u WRT jsou nějaké problémy a že by u nich mohla být k dispozici jedna sedačka. Prý že by mě to mohlo zajímat. To jsem se dozvěděl večer po prvním dnu testů.“

„Hned ráno jsem proto volal Gerhardovi a řekl jsem: ‚Stoprocentně chci být v tom autě, aspoň se zúčastnit testů a ukázat, co ve mě je.‘“

„Předal mě týmovému šéfovi Vincentu Vossovi. Představil jsem se mu, zkusil jsem se prodat a vysvětlit, proč bych se měl testů zúčastnit. Docela se mi to podařilo, protože mi odpověděli ‚tak jo, přijeď a zúčastni se posledního dne.‘“

„Takže jsem nasedl do auta, vydal se směrem na trať (na Nürburgring), kam jsem dorazil docela pozdě. Na místě jsem skočil do závodního speciálu a absolvoval testování. Věděl jsem, že ve hře je příležitost získat sedačku. Věděl jsem, že to místo je k dispozici.“

„Nejdůležitější pro mě bylo odvádět od začátku dobrou práci. Musel jsem ukázat, že si to zasloužím a že jsem někdo, kdo je schopen to prázdné místo zaplnit.“

A Neweymu se na Nürburgringu podařilo zaujmout. Ve voze DTM postaveném podle technických regulí Class One, které má německý šampionát společné s japonským seriálem Super GT, sice seděl poprvé v životě, i tak ale zajel v závěrečném dni testů devátý nejlepší čas ze šestnácti pilotů a na nejrychlejšího dvojnásobného šampiona Reného Rasta ztratil sedm desetin sekundy.

Harrison Newey se tak díky získané smlouvě u WRT vrací na evropské okruhy po loňském roce stráveném v japonském šampionátu Super Formula. Víkendový závodní debut za volantem Audi belgické stáje absolvuje na okruhu ve Spa, který se do kalendáře DTM vrací po patnácti letech.

„Start sezony ve Spa pro mě bude výhodou. Jsem sice nováčkem v pro mě novém voze, celé Spa však bude nové pro všechny,“ věří Newey. V současném startovním poli německého seriálu nalezneme pouze jediného pilota, který ve Spa v rámci DTM závodil. Tím je britský veterán Jamie Green.

„Na startovním roštu je celá řada zkušených kluků. Pokud bychom nyní startovali na jednom z tradičních okruhů, tak by to pro mě možná bylo složitější. Za tuhle situaci jsem vděčný.“

„Před kvalifikací nás bude čekat pětačtyřicetiminutový trénink. Krátké tréninky mám rád. Musíte do nich rychle vyjet a rychle si zvykat. Velmi dobře se ukáže, kdo bude rychlý a kdo bude od začátku bojovat na čele,“ předpokládá Newey.

„Není příliš čas měnit nastavení a vše hodně záleží na zpětné vazbě ze strany jezdce. Nutná je maximální soustředěnost na celý závodní víkend.“

Harrison Newey je jedním z několika nováčků v letošní sezoně DTM. První starty ve slavném šampionátu cestovních vozů si připíšou i Robert Kubica (BMW týmu ART) a Fabio Scherer, Švýcar, který bude Neweyho týmovým kolegou u WRT společně s Rakušanem Ferdinandem von Habsburgem, jenž loni závodil pro Aston Martin.