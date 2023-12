Když jsem stál na pódiu v Abú Dhabí, tak mě to trochu zasáhlo, říká Verstappen o konci s RB19

Max Verstappen si potřetí za sebou převzal trofej pro mistra světa. Tentokrát si pro ní musel zaletět do Baku, kde se konal tradiční galavečer FIA.

„Samozřejmě jsme byli během roku na skvělé vlně a člověk chce předvádět výkony každý závodní víkend,“ řekl Verstappen.

„Ale myslím, že mě to trochu zasáhlo, když jsem stál na stupních vítězů v Abú Dhabí. Uvědomíte si, že sezona skončila a že s tímhle autem už bohužel nepojedete. Ale bylo to neuvěřitelné... Jsem nesmírně hrdý na to, čeho jsme letos dosáhli, ale samozřejmě také doufám, že to neskončí.“

V dřívějším rozhovoru Verstappen uvedl, že mu o rekordy až tak nejde. „Reálně to nemůže být o moc lepší než to, čeho jsme dosáhli,“ řekl Verstappen, kterého cituje F1i.com. „Ale myslím si, že to není vždy o tom, že se snažíme vyhrát 20 závodů.“

„Je to také o tom, že se prostě snažíme najít zlepšení v sobě a v autě. Pokud to znamená, že jsme zlepšili auto a můžeme opět bojovat o titul, ale vyhrajeme jen 10 závodů, je to také v pořádku.

Verstappen řekl, že podobná úroveň úspěchu ve sportu je pomíjivá, takže je obzvláště důležité si úspěch užívat a slavit, dokud trvá.

„Jakmile vyhrajete několik závodů v řadě, chcete si udržet tohle momentum a tlak je vždy velký, vždy chcete jet dobře. Ale nikdy to nebylo o snaze překonat všechny rekordy. Jen jsem se snažil každý závodní víkend odvést co nejlepší výkon a také si to užít.“

„Podobně skvělé momenty se také nevyskytují tak často. Byl to velmi, velmi dobrý rok. V této sezoně jsme jako tým hodně vyhráli, ale také bylo velmi příjemné pracovat se všemi uvnitř týmu.“